Чижов разъяснил ЕС ответные санкции Москвы

Российская миссия отметила, что в ходе беседы обсуждалось состояние отношений России и Евросоюза и ее участники "выразили сожаление в связи с усилившейся в последнее время тенденцией к их ухудшению".

Протест ЕС

Ранее внешнеполитическая служба ЕС распространила свое заявление, в котором подчеркнула, что европейская сторона выразила осуждение и неприятие действий России. По мнению Брюсселя, российские санкции против ЕС "лишены юридических оснований", а кумулятивный эффект от этих санкций, наряду с высылкой чешских дипломатов и мер, которые приняты в России против "недружественных государств", еще больше осложнит отношения ЕС с Россией.