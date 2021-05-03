Чижов разъяснил ЕС ответные санкции Москвы

"3 мая состоялась встреча постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и генсекретарем Еврокомиссии Илзе Юхансоне", - говорится в заявлении.
"Посол Владимир Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза. Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. Российская сторона вновь подтвердила свою готовность к этой работе", - отметили в дипмиссии.