В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Кравчук предъявил Москве ультиматум по Донбассу

Ювелина Бернст
46 минут назад
Председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" выдвинул ультиматум по Донбассу.
Кравчук предъявил Москве ультиматум по Донбассу
Фото: ТАССТАСС
Он заявил, что намерен просить об отказе от переговоров в минском формате, если не удастся его "реанимировать". Кравчук собирается добиться этого, объединив выработанные за семь лет вопросы в кластеры и рассматрев их вместе.
"Будет четко: без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее", — объяснил дипломат.
Если эти шаги не позволят реанимировать минские переговоры, то из этого формата нужно либо выходить, либо расширить его, перенеся в ЕС и изменив состав участников процесса на чиновников более высокого уровня, считает председатель киевской делегации.
Также нужно усовершенствовать механизм воздействия на нарушения прекращения режима огня, добавил Кравчук, отметив, что есть первые шаги к тому, чтобы добиться "конкретных эффективных мер".
"Такой документ предложила и сама Россия на нашей общей встрече", — напомнил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые пункты соглашения следует обновить. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что предложение украинского президента приведет к резне в Донбассе.
Политика,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,Леонид Кравчук,ЕС,Москва,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители