Кравчук предъявил Москве ультиматум по Донбассу

Он заявил, что намерен просить об отказе от переговоров в минском формате, если не удастся его "реанимировать". Кравчук собирается добиться этого, объединив выработанные за семь лет вопросы в кластеры и рассматрев их вместе.
"Будет четко: без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее", — объяснил дипломат.
Если эти шаги не позволят реанимировать минские переговоры, то из этого формата нужно либо выходить, либо расширить его, перенеся в ЕС и изменив состав участников процесса на чиновников более высокого уровня, считает председатель киевской делегации.
Также нужно усовершенствовать механизм воздействия на нарушения прекращения режима огня, добавил Кравчук, отметив, что есть первые шаги к тому, чтобы добиться "конкретных эффективных мер".
"Такой документ предложила и сама Россия на нашей общей встрече", — напомнил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые пункты соглашения следует обновить. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилинзаявил, что предложение украинского президента приведет к резне в Донбассе.