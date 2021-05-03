В России пригрозили Швеции мерами на призывы к санкциям

«Не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства», — добавил депутат.
«Похоже выбран план – продемонстрировать европейско-атлантическую солидарность, показать России, насколько жестко может реагировать Европа на сам факт ее существования», - подчеркнул парламентарий.
«Этот мотив, если учитывать, что не доказано российское участие в этих взрывах, выглядит как откровенно русофобский. Тогда возникает вопрос, а с чем солидаризируется Европа, с чем солидаризируется Прибалтика и Швеция? Это означает, что шведская и в целом европейская солидарность рождаются не в виде протеста против каких-то противоправных действий, а как русофобская позиция. Чехи заняли русофобскую позицию, а мы (европейские страны) – выражаем ей солидарность», - заявил собеседник НСН.
«Ответные действия на позицию «мы просто не любим Россию» очевидны. Они просто обязательны. Поэтому Швеция понимает, что ответные действия последует. Она сама двигается в направлении деформации нормальных отношений с Россией», - подчеркнул Член комитета Совета Федерации России по международным делам.