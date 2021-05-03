Захарова объяснила стратегию доминирования США над Россией

Попытки США представить развитие системы глобальной противоракетной обороны как оборонительный проект не более чем «дымовая завеса». Об этом заявила ранее Мария Захарова. Наращивая противоракетные возможности, США прежде всего стремятся получить решающее преимущество за счёт создания условий для нанесения по противнику первого удара, защитив себя от ответных действий, считает она. Захарова отметила, что это может привести к серьёзным последствиям в сфере безопасности и нарушить стратегический баланс сил в мире.