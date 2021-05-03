Захарова объяснила стратегию доминирования США над Россией

В военной сфере США поставили перед собой задачу достижения абсолютного доминирования и делают ставку на девальвацию российского потенциала ядерного сдерживания с упором на создание глобальной ПРО. В этом же ряду развитие американцами военно-космических возможностей и создание неядерных средств «быстрого высокоточного удара», — сообщила Захарова.
Мы к предметному и конструктивному диалогу готовы. Однако договариваться о чём-либо без встречного учёта наших интересов и озабоченностей, в том числе в сфере ПРО, мы не станем, — заранее предупредила Захарова.