Глава ДНР Пушилин предсказал резню в Донбассе из-за идеи Зеленского

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Ранее Зеленский заявил, что некоторые пункты соглашения следует обновить. По словам Пушилина, идея не нова: попытки поменять минские соглашения предпринимал еще экс-президент Украины Петр Порошенко

За этими планами Киева стоит намерение перекроить регион и, возможно, вызвать новую войну, считает Пушилин. Сам он выразил убеждение, что изменения в соглашении приведут к кровопролитию в Донбассе.

"Это будет резня, мы в этом убеждены", - цитирует РИА "Новости" Пушилина.

Глава ДНР также высказал мнение, что Зеленский, в отличие от Порошенко, выражает свои намерения "достаточно наивно", так как открыто говорит, что "нужно переписать, видоизменить". И в Донбассе это воспринимают как отказ Киева от выполнения обязательств.

При этом Пушилин отметил, что власти донбасских республик готовы к переговорам, но представители высшего руководства в напрямую с ними никогда не связывались.