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Глава ДНР Пушилин предрек резню в Донбассе из-за идеи Зеленского

Ювелина Бернст
1 час назад
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского изменить Минские соглашения.
Глава ДНР Пушилин предсказал резню в Донбассе из-за идеи Зеленского
Фото: ТАССТАСС
Ранее Зеленский заявил, что некоторые пункты соглашения следует обновить. По словам Пушилина, идея не нова: попытки поменять минские соглашения предпринимал еще экс-президент Украины Петр Порошенко.
За этими планами Киева стоит намерение перекроить регион и, возможно, вызвать новую войну, считает Пушилин. Сам он выразил убеждение, что изменения в соглашении приведут к кровопролитию в Донбассе.
"Это будет резня, мы в этом убеждены", - цитирует РИА "Новости" Пушилина.
Глава ДНР также высказал мнение, что Зеленский, в отличие от Порошенко, выражает свои намерения "достаточно наивно", так как открыто говорит, что "нужно переписать, видоизменить". И в Донбассе это воспринимают как отказ Киева от выполнения обязательств.
При этом Пушилин отметил, что власти донбасских республик готовы к переговорам, но представители высшего руководства в напрямую с ними никогда не связывались.
Накануне в ДНР перехватили летевший к храму украинский беспилотник с гранатой.
Политика,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,РИА Новости,Украина,
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