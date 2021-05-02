"Это позор": в Госдуме осудили марш националистов на Украине

В заключение Панина заявила, что события семилетней давности выдаются за героизм, однако на самом деле «это позор».

2 мая 2014 года произошло массовое убийство местных жителей в Одессе. В центре города начались беспорядки и столкновения сторонников и противников Евромайдана. Часть антимайдановцев была скрылась от противников в Доме профсоюзов, который был обстрелян и подожжен. По данным МВД Украины, погибли около 50 человек, большинство из них — при пожаре. Пострадало более 240 человек.