В США спрогнозировали судьбу «Северного потока – 2»

Влиятельный американский журнал «Форин Полиси» (Foreign Policy) заявил о неизбежности постройки «Северного потока – 2». Журналисты призвали Вашингтон не ссориться с Россией ЕС , а сосредоточиться на помощи Киеву , который лишится значительных поступлений от прекратившегося транзита.

Фото: Nord Stream 2 Nord Stream 2

«Администрации Байдена пока удается избежать полномасштабного кризиса вокруг проекта с Берлином, но дальнейшие санкционные законопроекты, циркулирующие в Конгрессе США, могут не оставить ей выбора. Подводный трубопровод из России в Германию почти завершен. Хотя ввод в эксплуатацию может быть отложен, начало поставок газа неизбежно, и Вашингтон должен это признать. Администрация Байдена также должна переосмыслить проблему, сосредоточив разговор на практических последствиях «Северного потока - 2», а не на попытках его заблокировать», - пишет «Форин Полиси».

Аналитики призвали западных политиков не запугивать мир выдуманными российскими угрозами.

«Вопреки громогласным заявлениям противников газопровода, «Северный поток - 2» не будет иметь каких-либо последствий для европейской безопасности. Германия не будет "финляндизирована", Украина и Центральная Европа не будут проданы России, Россия не будет использовать свой газ для удушения Европы, а солидарность НАТО не будет нарушена», - пишет журнал.

Отмечается, что Вашингтон не хочет признать, что Европа успешно решила проблему с российским газом, «создав интегрированный рынок газа». У российского энергосырья есть конкуренты, а для обслуживания континента существуют огромные запасы сжиженного природного газа.

Кроме того, «Северный поток 2» не окажет воздействия на Прибалтику и Польшу. Они просто выступают "на стороне Украины в ее конфронтации с Россией". Проект не угрожает их энергетической безопасности или экономическим интересам.

«Изменение логистики экспорта российского газа в Европу стратегически выгодно», - резюмирует журнал.

Единственным серьезным риском признается «нарушение транзита газа через Украину» и ряд других государств.

«Украинская газопроводная компания «ГТС Украины» потеряет значительные доходы от транзита газа. Мы оцениваем эти убытки в размере от 400 до 500 миллионов долларов в год в период с 2021 по 2024 год. По мере снижения объемов транзита фиксированные затраты на инфраструктуру трубопровода будут нести украинские потребители газа», - пишет «Форин Полиси».

Та же логика применима к инфраструктуре в Словакии, Австрии и Чехии, на которую также повлияет снижение объемов транзита. Дополнительные расходы этих стран составят примерно 650 миллионов долларов в год. Ежегодная общая сумма - примерно 1,2 миллиарда долларов.

Издание считает, что Берлин, Париж и Вашингтон должны разработать стратегию, которая поможет Восточной Европе, особенно Украине, адаптироваться к неизбежному снижению роли стран-транзитеров газа.

Новая газовая стратегия ЕС и Украины должна снизить чрезмерные эксплуатационные расходы украинской газотранспортной системы. Производственные мощности должны сократиться как минимум наполовину, а численность персонала - в четыре раза.

«По нашим оценкам, даже когда «Северный поток - 2» работает, «Газпрому» по-прежнему необходимо будет ежегодно отгружать от 20 до 25 млрд кубометров по украинским трубопроводам», - считают аналитики.