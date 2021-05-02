Жириновский призвал власти закрыть КПРФ

В разговоре с ведущим передачи лидер ЛДПР заявил, что ему также не понравились высказывания коммунистов о деятельности его партии.
«Буржуазно-криминальная власть. Мы все с вами буржуазия и мы криминал. Это что такое вообще? Это даже при царе было невозможно! При советской власти невозможно», — возмутился политик.
В апреле прошлого года Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если они устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. Лидер ЛДПР подчеркнул, что все граждане должны оставаться в самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса.