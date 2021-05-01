Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня

Стороны приняли решение о полном прекращении стрельбы и решение отвести все воинские формирования на места постоянной дислокации, рассказал Ташиев.

Он уточнил, что был принят протокол в "интересах двух стран", состоящий из четырех пунктов.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана начался 28 апреля. Причиной стала попытка одной из сторон из-за установить видеонаблюдение на участке водораспределительного пункта "Головной". Это привело к конфликту с участием местных жителей и военных двух стран с применением огнестрельного оружия. 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе военных.