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Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня

Ювелина Бернст
15 минут назад
Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, сообщает киргизское госагентство Кабар со ссылкой на заявление главы Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбека Ташиева по итогам переговоров со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым в Баткенской области Киргизии.
Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня
Фото: ТАССТАСС
Стороны приняли решение о полном прекращении стрельбы и решение отвести все воинские формирования на места постоянной дислокации, рассказал Ташиев.
Он уточнил, что был принят протокол в "интересах двух стран", состоящий из четырех пунктов.
"У нас произошла трагедия для двух стран С сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нашими усилиями наступят мир и спокойствие в наших странах ", - сказал глава спецслужб.
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана начался 28 апреля. Причиной стала попытка одной из сторон из-за установить видеонаблюдение на участке водораспределительного пункта "Головной". Это привело к конфликту с участием местных жителей и военных двух стран с применением огнестрельного оружия. 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе военных.
Политика,Киргизия,Таджикистан,
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