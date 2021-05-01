Захарова обвинила Запад в спланированном сдерживании РФ

Она отметила, что любые попытки российской стороны перевести это в русло конструктивного диалога блокируются со стороны ЕС.

Все действия России по введению санкций в отношении восьми европейских чиновников являются исключительно ответными мерами на недружественные, а иногда и враждебные действия со стороны коллективного Запада, добавила Захарова.