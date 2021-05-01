Захарова обвинила Запад в спланированном сдерживании РФ

Страны Запада реализуют заранее проработанную информационно-политическую кампанию, целью которой является политика сдерживания России, считает официальный представитель российского МИДМария Захарова. Ее слова передает YouTube-канал Sputnik.
Захарова сказала, что в течение многих лет Москва предлагала партнерам из Евросоюза решать возникающие проблемы дипломатическими способами, с помощью переговоров и консультаций.
"Но с каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблемам - и реальным, и вымышленным - намеренно публичного характера", - заявила представитель МИД РФ.
Она отметила, что любые попытки российской стороны перевести это в русло конструктивного диалога блокируются со стороны ЕС.
Все действия России по введению санкций в отношении восьми европейских чиновников являются исключительно ответными мерами на недружественные, а иногда и враждебные действия со стороны коллективного Запада, добавила Захарова.
30 апреля Москва запретила въезд в Россию восьмерым гражданам стран ЕС. В список попал глава ЕвропарламентаДавид Сассоли. Российские власти заявили, что данная мера введена в ответ на шаги в отношении шести россиян, которым запретили въезд на территорию Евросоюза.