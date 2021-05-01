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Захарова обвинила Запад в сдерживании России

News.ru
18 минут назад
Западные страны проработали и теперь реализуют информационно-политическую кампанию по сдерживанию Российской Федерации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском.
По её словам, на протяжении многих лет Россия предлагала партнёрам из ЕС решать имеющиеся проблемы дипломатическими способами, но усиливается тенденция по намеренному приданию проблемам — реальным и вымышленным — публичного характера.
Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС, — подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что действия России по введению санкций против европейских чиновников стали ответными мерами на недружественные и враждебные действия коллективного Запада. Эти меры не были использованы, как угроза европейским чиновникам.
МИД России опубликовал список из восьми граждан Евросоюза, которым запрещено въезжать на территорию России. В него вошли руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, спикер Европарламента Давид Сассоли, и другие чиновники. Таким образом Москва отреагировала на ограничительные меры против россиян, введённых Советом ЕС в марте этого года. Европейские политики осудили действия России, а Швеция вызвала в МИД страны российского посла Виктора Татаринцева.
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