Захарова обвинила Запад в сдерживании России

МИД России опубликовал список из восьми граждан Евросоюза, которым запрещено въезжать на территорию России. В него вошли руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, спикер Европарламента Давид Сассоли
, и другие чиновники. Таким образом Москва отреагировала на ограничительные меры против россиян, введённых Советом ЕС
в марте этого года. Европейские политики осудили действия России, а Швеция вызвала в МИД страны российского посла Виктора Татаринцева
.