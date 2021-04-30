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Путин подписал закон о запрете изымать питомцев у должников

Газета.Ruиещё 10
1 час назад
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает изымать домашних животных за долги. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин запретил изымать питомцев у должников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Госдуму в сентябре 2020 года инициативу внесли главы комитетов по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и по экологии Владимир Бурматов.
Поправки коснутся Гражданского процессуального кодекса. Теперь в перечень имущества, которое запрещено изымать за долги, внесены домашние животные, которые определены федеральным законом "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". К ним относятся кошки, собаки и прочие питомцы.
Ранее законодательное собрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных для идентификации и учета. В пояснительной записке уточняются, что сегодня положения о чипировании животных предусмотрены только ветеринарным законодательством и являются не основной, а второстепенной задачей.
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