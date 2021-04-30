Путин запретил изымать питомцев у должников

Поправки коснутся Гражданского процессуального кодекса. Теперь в перечень имущества, которое запрещено изымать за долги, внесены домашние животные, которые определены федеральным законом "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". К ним относятся кошки, собаки и прочие питомцы.

Ранее законодательное собрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных для идентификации и учета. В пояснительной записке уточняются, что сегодня положения о чипировании животных предусмотрены только ветеринарным законодательством и являются не основной, а второстепенной задачей.