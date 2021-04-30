Пушкова удивила реакции Зеленского на марш неонацистов в Киеве

"Непонятно, как можно поклоняться Бандере и Шухевичу, реабилитировать преступников из УНА-УНСО (запрещена в РФ - прим. ред.) - и при этом осуждать марш в честь дивизии СС "Галичина". Это же явления одного ряда", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
"Такая политика официального Киева является надругательством над памятью не только российского и украинского, но и всех народов бывшего Советского Союза, чьи солдаты отдали жизни за будущее последующих поколений, включая граждан современной Украины", - заявила Захарова.