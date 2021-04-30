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Пушкова удивила реакции Зеленского на марш неонацистов в Киеве

Российская Газетаиещё 12
10 часов назад
Сенатор Алексей Пушков заявил о беспринципности президента Украины Владимира Зеленского после прошедшего в Киеве "Марша вышиванок" в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина".
Пушкова удивила реакции Зеленского на марш неонацистов в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Непонятно, как можно поклоняться Бандере и Шухевичу, реабилитировать преступников из УНА-УНСО (запрещена в РФ - прим. ред.) - и при этом осуждать марш в честь дивизии СС "Галичина". Это же явления одного ряда", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Зеленский пытается угодить украинской аудитории и зарубежным элитам, отмечает Пушков. Ранее сообщалось, что МИД Украины осудил марш неонацистов в Киеве. Комментируя ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что последователи неонацистов чувствуют на Украине полную безнаказанность и даже поддержку властей, а их акции в стране становятся все более агрессивными.
"Такая политика официального Киева является надругательством над памятью не только российского и украинского, но и всех народов бывшего Советского Союза, чьи солдаты отдали жизни за будущее последующих поколений, включая граждан современной Украины", - заявила Захарова.
Политика,Владимир Зеленский,Алексей Пушков,Мария Захарова,УНА-УНСО,МИД,Киев,Россия,Украина,
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