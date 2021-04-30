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Путин объявил День Победы святым праздником

Lenta.ru
28 минут назад
Президент России Владимир Путин назвал главный праздник россиян. По его мнению, для жителей страны таковым остается День Победы, передает в пятницу, 30 апреля, РИА Новости.
Путин объявил День Победы святым праздником
Фото: ReutersReuters
«Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником», — заявил глава государства в поздравлении, обращенном к ветеранам Великой Отечественной войны.
Он также выразил уверенность в том, что в каждой российской семье всегда будут «искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма».
Ранее в апреле Министерство обороны раскрыло порядок проезда техники и пролета авиации на параде в Москве, приуроченном ко Дню Победы. Отмечалось, что механизированную колонну, в состав которой войдут более 190 образцов военной техники, возглавят танки Т-34-85.
25 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что парады Победы пройдут в 28 городах страны. Акция «Бессмертный полк» пройдет как в очном, так и в онлайн-формате.
Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,РИА Новости,
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