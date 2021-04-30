"Ожидали лучшего": Кремль о президентстве Байдена

29 апреля исполнилось 100 дней с тех пор, как Байден приступил к работе в Белом доме в качестве американского президента. В ответ на вопросы, как сейчас оценивают взаимодействие с Вашингтоном в Кремле и какие ожидания были от новой администрации США с учетом предвыборной риторики Байдена, Песков сказал:

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"Мы, конечно, ожидали лучшего".

По его словам, визит президента США Джо Байдена в Лондон и Брюссель 11-14 июня для участия в саммитах Группы семи и НАТО не рассматривается как возможность для организации там встречи с ним президента РФ Владимира Путина . "Мы не участвует в работе "семерки", мы не участвуем в работе НАТО", - ответил представитель Кремля на вопрос, может ли встреча Путина и Байдена состояться на полях соответствующих саммитов в июне, куда приедет американский лидер. Песков назвал "абсолютно правильным" вывод, что президент РФ туда не поедет.

Джо Байден ровно сто дней занимает пост президента США — с 20 января этого года. За это время он предпринял ряд шагов для нормализации российско-американских отношений. Однако были действия, которые негативно повлияли на взаимодействие двух стран. В том, что хорошего и плохого сделал Байден для отношений США и России и чего ждать от них в ближайшее время, разбиралась «Вечерняя Москва».

Что хорошего

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что в российско-американских отношениях с приходом Байдена к власти есть и отрицательные, и положительные моменты. Среди позитивных политолог выделяет продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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— Для Дональда Трампа система стратегической стабильности не представляла большой ценности. Он был готов к ее демонтажу. А, как и обычный договор, это следствие некоего компромисса. После прихода Байдена были считаные недели до окончания действия этого документа. И успели продлить. Благодаря документу, который является, по сути, основой для взаимоотношений двух стран в сфере стратегической стабильности, правила игры на ближайшую пятилетку определены в этой сфере, — говорит Макаркин.

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— Эту проблему он решил, но затем последовали санкции, ругательства, оскорбления в адрес нашего руководства. Правда, они тут же сказали, что это был ответ на плохое поведение России и они не хотят разматывать санкционную спираль, хотят предсказуемых отношений и сотрудничества, — говорит политолог.

Макаркин отмечает, что есть еще один позитивный момент в нормализации отношений между Россией и США: поиск позитивной повестки взаимодействия. По его словам, в России мечтают, что руководители крупнейших стран мира встретятся и определят сферы интересов и влияния. США и при Трампе, и при Байдене дают понять, что ничего подобного не будет, говорит политолог. Но подвижки есть.

Трамп не предлагал инициатив для взаимодействия. Причина — подозрение его в том, что он российский агент. Однако на Байдена таких подозрений не ложится, и «он может предлагать России инициативы, не опасаясь, что его в США заклеймят как предателя», говорит Макаркин.



— Поэтому сейчас идут истоки такой инициативы, включая приглашение России к участию в климатическом онлайн-саммите и принятие нашей страной этого предложения. Идут сигналы, что Россия встраивается в этот процесс. Для Байдена это важно. Америка стремится снова задавать тон в глобальной политике. Это одна из его главных внутриполитических тем, которую Байден продвигал и в своем обращении к Конгрессу, — добавляет политолог.

По его словам, конечно, это положительный момент. Ведь сегодня все ведущие мировые игроки занимаются темой климата и тем, как сделать климатический вопрос выгодным для экономики.

Что плохого

Политолог Наталия Елисеева считает, что давать оценку действиям Байдена за его сто дней у власти пока довольно сложно, «потому что ничего не поменялось». По ее словам, от США звучат все те же заявления, что и раньше, и проводится прежняя политика подавления России на международной арене.

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— По сути, 100 дней показали, что демократы вернулись к власти, был Трамп или нет — ничего не изменилось. Они также нацелены против России. Продвигают только свои интересы. Именно с этим связаны все вопросы вокруг «Северного потока», санкций, обвинений, создания центра разведки по устранению угроз со стороны России, — говорит политолог.

Она добавляет, что последнее заявление Байдена в ходе обращения к Конгрессу о том, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией, скорее всего, снова просто разговоры: политическое давление продолжится. По ее словам, заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США готовы сотрудничать с Россией, но с условием, что та прекратит агрессивную политику (а по сути — отстаивание своих интересов), тому подтверждение.

— Получается, мы должны быть послушными и выполнять волю американцев. Только в таком случае мы будем удобными и с нами будут дружить. Но такого не будет. Не мы начали эскалацию, не мы вводили санкции, не мы занимались шантажом и политическим давлением. Вопрос к ним: остановятся ли в своей агрессии? Конечно, нет, — говорит Елисеева.

Рогулев в свою очередь добавляет, что заявление Байдена о нежелании эскалации отношений, а также предложение президенту России Владимиру Путину провести личную встречу в третьей стране стоит рассматривать как положительные действия нынешнего президента.

— Но это американский подход — кнута и пряника. Они считают, что это очень хорошо. Но мы так не считаем, — добавил политолог.

Макаркин также напоминает об украинской теме во взаимоотношениях стран. По его словам, в данном вопросе можно только договориться на какое-то время о статус-кво, то есть о возвращении отношений к тем, что были до его появления.

— Сейчас добиться по украинской теме большого позитива практически невозможно. Зато, если балансировать на грани военных действий, можно много чего испортить. Поэтому здесь может быть статус-кво. Но и украинская тема, и ряд других вопросов будут влиять на российско-украинские отношения и будут препятствовать возможной перезагрузке отношений, — сказал политолог.

Он добавил, что относительно отношений США и России с приходом к власти Байдена не стоит быть оптимистами: они в любом случае будут прохладными. Но на фоне такого прогрессирующего ухудшения отношений просто «прохладные без экстрима — не так плохо», считает Макаркин.

Джо Байден впервые обратился к Конгрессу в статусе президента США. Глава Белого дома говорил об отношениях с Россией и Китаем, выводе войск из Афганистана, положении Демократической партии , которую он представляет, и решении проблем расизма и оборота оружия. «Газета.Ru» — о главном в речи Байдена.

Россия ответит

Президент США Джозеф Байден в ходе своего первого обращения к Сенату и Палате представителей Конгресса США заявил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать даже при имеющихся между ними острых разногласиях, когда это отвечает их обоюдным интересам.

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«Мы поступили таким образом, когда продлили Договор СНВ-3 по ядерным вооружениям (двусторонний Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. — «Газета.Ru»). И мы работаем, чтобы поступить так же в вопросе борьбы с изменением климата», — отметил президент США.

Вместе с тем глава Белого дома предупредил, что Вашингтон будет реагировать на те шаги Москвы, которые сочтет недружественными.

«Я очень ясно дал понять [президенту России Владимиру] Путину, что мы (нынешние руководители в Вашингтоне. — «Газета.Ru») не стремимся к эскалации. Тем не менее, их действия будут иметь последствия, если окажется, что они действительно предпринимались», — сказал Байден.

По его словам, из-за того, что такие действия Россией предпринимались, он отреагировал «на вмешательство в наши выборы и кибератаки на наши правительство и бизнес» прямолинейным и пропорциональным образом. Глава Белого дома имел в виду недавно принятые Вашингтоном новые антироссийские решения, включавшие ужесточение режима односторонних санкций. Москва ответила на них зеркально.

Китай заплатит

Говоря о внешнеполитической ситуации, Байден затронул и отношения с Китаем. По его словам, Вашингтон намерен обеспечить мощное военное присутствие в водах Азитско-Тихоокеанского региона (АТР), но при этом не хочет ввязываться в конфликт с КНР.

«В ходе моего общения с президентом [председателем КНР] Си Цзиньпином я сказал ему, что мы приветствуем соперничество и не ищем конфликта [с Китаем], но я абсолютно дал понять, что буду защищать американские интересы по всем направлениям», — подчеркнул он.

Кроме того, Байден указал на необходимость противостоять несправедливой торговой практике, которая негативно отражается на американских рабочих и промышленности. В частности, Вашингтон, по его словам, должен бороться с воровством американских технологий и интеллектуальной собственности, в котором неоднократно обвинял Пекин.

Американский президент отметил, что США находятся в состоянии конкуренции за пальму первенства в XXI столетии с Китаем и рядом других стран.

В то же время он обратился к согражданам с призывом преодолеть в обществе глубокую поляризацию, межпартийные расколы. «Мы не можем быть настолько заняты конкуренцией друг с другом, чтобы забывать о том, что конкуренция идет с остальным миром, чтобы одержать победу в XXI столетии», — подчеркнул Байден.

Конец кампании в Афганистане

Затронув вопрос вывода войск из Афганистана, Байден подчеркнул, что военная кампания США там не должна была превращаться в растянувшееся на несколько поколений национальное строительство. По его словам, лидерство Соединенных Штатов означает завершение «бесконечной войны» в Афганистане.

Как отметил глава государства, «после 20 лет американской отваги и жертв пришло время вернуть войска домой».

Байден в середине текущего месяца объявил о решении США завершить свою операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск начнется 1 мая, а завершится, как ожидается, к 11 сентября текущего года.

Пик операции НАТО в этой стране пришелся на 2010-2013 годы: тогда численность сил альянса там превышала 150 тыс. человек. США и НАТО вывели свои основные боевые части из Афганистана в 2014 году.

Наследие Дональда Трампа

Значительная часть выступления Байдена была посвящена внутриамериканским вопросам. Белый дом в преддверии его речи распространил выдержки из нее, в которых говорилось, что Байден «унаследовал находящуюся в кризисе страну».

В речи говорилось, что на его президентство выпала «самая страшная пандемия» за последнее столетие, худший экономический кризис со времен Великой депрессии, а также «ужаснейшее» нападение на демократию со времен гражданской войны.

«Теперь — спустя всего 100 дней [президентства] — я могу отчитаться перед страной: Америка снова на ходу, превращает опасности в перспективы, кризис — в возможности, а поражения — в преимущества», — подчеркивалось в тексте.

Объем представленного Баденом плана по развитию инфраструктуры и создания новых рабочих мест составляет $2,2 трлн. Он направлен на поддержку рабочего класса страны. Благодаря этой инициативе президент рассчитывает создать миллионы рабочих мест, а также обеспечить экономический рост на годы вперед.

Байден также сообщил о намерении американской администрации повысить налоги для 1% самых богатых американцев, зарабатывающих свыше $400 тыс. в год. Многие из них увеличили свое состояние во время пандемии.

О демократах

Байден упомянул и беспорядки в Конгрессе, которые «противники Соединенных Штатов» посчитали доказательством того, что дни американской демократии сочтены. По мнению американского лидера, они ошибаются.

Он не уточнил, о каких именно противниках идет речь, но они, как утверждает президент, считают, что США «полны ярости, злости и раздоров».

«Они смотрят на изображения толпы, штурмовавшей Капитолий, как на доказательство того, что настал закат американской демократии. Они ошибаются. И мы должны доказать, что они ошибаются, <...> что наше правительство по-прежнему работает и может работать на благо народа», — подчеркнул глава Белого дома.

Оружие и расизм

Одна из болезненных на сегодняшний день тем для США — оборот оружия. В первые несколько месяцев после инаугурации Байдена в стране имели место несколько эпизодов с массовым расстрелом жителей страны. В частности, стрельба, устроенная 22 марта Ахмадом Алиссой в городе Боулдер (штат Колорадо). От его рук погибли десять человек.

Байден назвал насилие с применением огнестрельного оружия эпидемией для США и пообещал сделать все для защиты американского народа.

Он отметил, что Конгрессу США «также пришла пора действовать».

Президент и его администрация будут бороться с распространением самодельного оружия, компоненты для которого можно приобрести в интернете, с куплей-продажей штурмового огнестрельного оружия, а также магазинов большой емкости.

Помимо оружия, актуальна для США проблема расизма. Байден назвал самой опасной для страны террористической угрозой ту, которая исходит от сторонников идей превосходства белой расы. Он заверил, что США останутся настороже по отношению к угрозам для государства, откуда бы они не исходили.

Кроме того, Байден подчеркнул, что США способны искоренить проблему системного расизма в американском обществе.

Он назвал убийство афроамериканца Джорджа Флойда и недавнее обвинение полицейского, которого суд присяжных признал виновным в его гибели, поводом к переменам в обществе. Гибель Флойда привела к массовым протестам и беспорядкам во многих штатах.

Президент призвал начать решать проблему расизма в системе уголовного правосудия, а также провести реформу полиции. Соответствующий законопроект в марте одобрила Палата представителей Конгресса США.

Американский президент Джо Байден 28 апреля впервые выступил с официальным обращением к Конгрессу США. Пользователи социальной сети Twitter активно обсуждают его речь.

Количество упоминаний Байдена в Twitter достигло 1,5 млн. Пользователи соцсети высказывают различные мнения по поводу его заявления Конгрессу.