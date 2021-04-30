Путин присвоил звания Героя Труда пятерым россиянам

Звание присвоено Виктору Полякову
, заместителю генерального директора - управляющему директору ПАО "ОДК-Сатурн". Кроме того, Героя Труда удостоились Мурад Кажлаев - художественный руководитель и директор дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей, Геннадий Антохин - капитан-наставник отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО "Дальневосточное морское пароходство"
во Владивостоке, Александр Бондаренко
- тракторист общества с ограниченной ответственностью имени Кирова, а также Людмила Суслякова - машинист крана доменного цеха акционерного общества "Евраз ЗСМК" в Кузбассе.