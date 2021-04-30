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Путин присвоил звания Героя Труда пятерым россиянам

ТАССиещё 2
53 минуты назад
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.
Путин присвоил звания Героя Труда пятерым россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Звание присвоено Виктору Полякову, заместителю генерального директора - управляющему директору ПАО "ОДК-Сатурн". Кроме того, Героя Труда удостоились Мурад Кажлаев - художественный руководитель и директор дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей, Геннадий Антохин - капитан-наставник отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО "Дальневосточное морское пароходство" во Владивостоке, Александр Бондаренко - тракторист общества с ограниченной ответственностью имени Кирова, а также Людмила Суслякова - машинист крана доменного цеха акционерного общества "Евраз ЗСМК" в Кузбассе.
Политика,Александр Бондаренко,Виктор Поляков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ДВМП,
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