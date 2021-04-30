Во время разговора на площади Кирова ветеран рассказала политику о ситуации в городе и в России . Все время, пока Анна Александровна говорила с Володиным, она держала его за руку. Диалог продолжался порядка 15 минут.

В частности, ветеран упомянула, что вклад, который она сделала под "гробовые", оформлен всего на 3,5% годовых, в то время как инфляция составляет 5,8%.

Ко всему прочему, пенсионерка пожаловалась, что в такой огромной стране с колоссальными богатствами люди до сих пор сидят без газа, а также продолжают исчезать деревни. Заканчивая разговор, ветеран пообещала в шутку при следующей встрече "ударить" Володина палкой.

В свою очередь Володин обещал, что встретится с Анной Александровной, и поводов для "удара палкой" у нее не будет.