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МИД РФ призывает Киргизию и Таджикистан не допускать новых конфликтов на границе

Газета.Ruиещё 10
1 час назад
Россия призывает Киргизию и Таджикистан принять меры, чтобы предотвратить возникновение новых конфликтов на границе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.
МИД призвал Киргизию и Таджикистан не допускать конфликтов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Призываем стороны путем дальнейших переговоров – в духе союзничества и добрососедства – выйти на устойчивые и долговременные договоренности, позволяющие нормализовать ситуацию», — говорится в сообщении.
Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство поддерживает решение двух стран о создании совместной рабочей группы для информационной работы с населением, патрулирования и мониторинга обстановки на киргизско-таджикистанской границе.
«Россия, следуя принципам стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном, готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами», — подчеркнула Захарова.
Конфликт на киргизско-таджикистанской границе, начавшийся 28 апреля, привел к гибели около двух десятков человек. По данным минздрава Киргизии, всего в результате инцидента пострадало 134 гражданина республики, более полутора десятка скончались. По данным таджикистанской стороны, погибли трое граждан республики, еще 31 был ранен. Россиян среди пострадавших нет, согласно данным российского посольства в Бишкеке. Стороны договорились о прекращении огня, однако уже утром 30 апреля сообщалось, что перестрелки продолжаются.
Политика,Мария Захарова,МИД,Россия,Киргизия,Таджикистан,
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