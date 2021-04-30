МИД призвал Киргизию и Таджикистан не допускать конфликтов

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство поддерживает решение двух стран о создании совместной рабочей группы для информационной работы с населением, патрулирования и мониторинга обстановки на киргизско-таджикистанской границе.

Конфликт на киргизско-таджикистанской границе, начавшийся 28 апреля, привел к гибели около двух десятков человек. По данным минздрава Киргизии, всего в результате инцидента пострадало 134 гражданина республики, более полутора десятка скончались. По данным таджикистанской стороны, погибли трое граждан республики, еще 31 был ранен. Россиян среди пострадавших нет, согласно данным российского посольства в Бишкеке. Стороны договорились о прекращении огня, однако уже утром 30 апреля сообщалось, что перестрелки продолжаются.