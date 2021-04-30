Патрушев нашел параллель между очернением Ивана Грозного и русофобией

Очернение царя Ивана IV Грозного западными хронистами было призвано отвлечь внимание европейцев от инквизиции и других проблем, в этом есть аналогия с современной русофобией на Западе, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев

Фото: РИА Новости РИА Новости

Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» призвал не забывать, что «западная русофобия не вчера возникла», а имеет очень долгую историю.

«Нашу страну пытались очернить еще многие столетия назад. Взять хотя бы Ивана Грозного, которого на Западе почему-то называют «Ужасным». «Черная легенда» о нем как о жестоком тиране начала входить в оборот еще при жизни царя с подачи западных хронистов, желавших отвлечь внимание европейцев от того, что творилось в их странах», – пояснил он.

По словам секретаря Совбеза, Западу не нравилось, «что русский царь не признает их политическое и моральное лидерство».

«Потому что даже в те далекие времена Москва внимательно смотрела на Запад и видела, что там творится. Резня по религиозным мотивам, инквизиция, охота на ведьм, чудовищное колониальное порабощение народов, да и другие деяния, о которых сейчас на Западе предпочитают не вспоминать», – подчеркнул он.

Патрушев считает, что в этом «можно усмотреть явную аналогию с нынешними временами, когда в США Евросоюзе всеми доступными средствами подавляют инакомыслие и ограничивают в гражданских правах тех, кто не готов поддерживать так называемые западные ценности, но при этом главной угрозой свободе и терпимости продолжают изображать» Россию

«Русофобские практики остаются одними и теми же - что сегодня, что сотни лет назад», – подчеркнул он.

По словам Патрушева, Россия готова налаживать равноправное и конструктивное сотрудничество с США, однако с каждым антироссийским демаршем Вашингтона реальных возможностей для этого становится все меньше.

Он указал, что главное условие для межгосударственных отношений – это доверие: «Когда партнеры заверяют нас в готовности налаживать конструктивный диалог и тут же заявляют, что все равно предпримут против нас недружественные действия, это вряд ли можно расценивать как многообещающий сигнал. Говорят одно, делают другое. При этом мы по-прежнему готовы налаживать с ними равноправное и конструктивное сотрудничество».

Патрушев подчеркнул, что Россия уважает заявления США о намерении нормализовать отношения с Россией, но предпочитает верить делам, а не словам.

На вопрос о том, как он относится к одной из ключевых претензий США, что Россия якобы подрывала основы американской демократии, Патрушев ответил:

«Нам это ни к чему». «Они, американские элиты, сами подрывают государственность своей страны», – сказал секретарь Совбеза.

Для этого, по его словам, используются в корыстных целях, к примеру, уличные движения, идут «заигрывания» с «маргиналами, которые под благородными лозунгами грабят магазины».

«Вот, например, движение Black Lives Matter ранее объявило о создании «Штата Джорджа Флойда», куда запретят вход белым, а полицейские функции возьмут на себя местные бандитские группировки. Как думаете, может подобное происходить в здоровом и процветающем государстве?», – добавил Патрушев, отметив, что Вашингтон «десятилетиями трубил на весь мир о приверженности высоким моральным ценностям», но на деле лишь «проводил политику, которая с этими лозунгами ничего общего не имеет».

При этом суверенные государства, чьи правительства пользовались поддержкой своих народов, просто уничтожались: «И кто приходил на их руины? Радикалы, экстремисты, а нередко откровенные бандиты, готовые за плату присягнуть на верность властям США, выполнять их указания и за это получать от них признание своей легитимности».

Примеры перед глазами – за годы присутствия США в Афганистане ситуация там ухудшилась, американцы разгромили Ирак, Ливию, попытались проделать то же самое с Сирией – возникло ИГ (террористическая группировка, запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), которое едва не создало первый в истории террористический халифат.

«Решили сменить власть на Украине – там подняли голову неонацисты», – добавил секретарь Совбеза.

Однако «пока подобное творилось где-то за океаном, никого в Америке это не волновало». Теперь же «схожие события происходят уже на американской земле»: «Решили поиграть с радикалами у себя дома – в итоге получили уличные бои в соседних кварталах и страну, расколотую на враждующие лагеря».

«Демократические страны не занимаются шантажом и угрозами в адрес других суверенных государств, не вмешиваются в их внутренние дела. Они не нарушают международное право, не применяют военную силу и экономические санкции в обход ООН», – отметил Патрушев, указав, что демократии не попирают права человека и не ограничивают свободу слова на своей территории и за рубежом.

«(Демократические страны) Не пытаются использовать расизм всех мастей для решения внутренних проблем, а также не переманивают экстремистов и террористов на свою сторону в геополитических целях. Не позволяют транснациональным корпорациям вмешиваться в работу правительства, навязывая стране и обществу собственные интересы, а тем более блокировать легитимного главу государства в соцсетях и СМИ», – сказал он.

По его словам, в демократических странах пришедшая к власти администрация «не дезавуирует решения своих предшественников лишь потому, что между ними сложился личный антагонизм».

«Решайте сами, можно ли США сегодня назвать демократией», – резюмировал Патрушев.

Секретарь Совбеза также выразил мнение, что причастность к уличным беспорядкам в США фонда Сороса, известного «спонсора цветных революций», вряд ли случайна, но кто сеет ветер, тот пожнет бурю.

«Впрочем, тот же фонд Сороса свои проекты сворачивать и не думает. Более того, собирается поставить их на системную основу. Сорос и его подручные ведут дело к тому, чтобы самим устанавливать критерии, по которым государства будут объявляться неугодными – со всеми вытекающими последствиями», – сказал Патрушев.

На его взгляд, «не за горами то время, когда Запад будет вводить санкции и даже наносить военные удары по суверенным государствам на основании рекомендаций из докладов НПО», так как «нечто подобное мы уже видели на примере Сирии, которую бомбили после отчетов «Белых касок».