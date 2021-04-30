США прекращают выдачу виз в России

Посольство США
в России
прекратит рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз. Об этом сообщает
ТАСС.
В американском дипломатическом представительстве заявили, что действия властей России вынудили их сократить штат сотрудников консульства на 75% и, как следствие, число оказываемых консульских услуг.
С 12 мая посольство прекратит рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз и будет предоставлять лишь экстренные услуги для граждан США и очень ограниченное количество иммигрантских виз.
«Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и ваша виза истекла, мы настоятельно призываем вас выехать из России до дедлайна 15 июня, установленного российским правительством», — добавили в посольстве.
В середине апреля, как сообщал «Рамблер», власти России запустили процедуру, призванную прекратить найм в американские дипломатические представительства в России граждан РФ и третьих стран.
Это было сделано в качестве ответной меры на новые санкции. Они были введены в отношении 16 российских юридических и такого же числа физических лиц. Также американские власти выслали 10 сотрудников дипломатической миссии России в Вашингтоне и запретили американским компаниям напрямую покупать российские долговые обязательства.