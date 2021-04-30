США прекращают выдачу виз в России

Посольство США России прекратит рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз. Об этом сообщает ТАСС.

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В американском дипломатическом представительстве заявили, что действия властей России вынудили их сократить штат сотрудников консульства на 75% и, как следствие, число оказываемых консульских услуг.

С 12 мая посольство прекратит рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз и будет предоставлять лишь экстренные услуги для граждан США и очень ограниченное количество иммигрантских виз.

«Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и ваша виза истекла, мы настоятельно призываем вас выехать из России до дедлайна 15 июня, установленного российским правительством», — добавили в посольстве.

В середине апреля, как сообщал «Рамблер», власти России запустили процедуру, призванную прекратить найм в американские дипломатические представительства в России граждан РФ и третьих стран.