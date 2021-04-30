Медведев рассказал о сокращении безработицы через четырехдневку

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О четырехдневнке Медведев говорил во время круглого стола с представителями профсоюзов. Он отметил, что в сторону сокращенной рабочей недели двигаются многие развитые страны.

«У нас сейчас идет автоматизация, роботизация, все равно будут высвобождаться те или иные позиции. Сокращенная рабочая неделя позволит избежать в ряде случаев безработицы, это на самом деле очень важно», - подчеркнул Медведев.

Кроме того, четырехдневка даст работникам дополнительное время на восстановление, саморазвитие, образование и воспитание детей.

По мнению Медведева, переход к такому графику может быть ступенчатым. Он напомнил, что в некоторых компаниях уже сокращают продолжительность рабочего дня по пятницам.

«Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний - сокращать на час, на два, на три. < > Ве всякого сомнения, не должна уменьшится зарплата - пять дней, четыре дня, три дня - неважно, < > Не должна падать производительность труда», - заключил он.

Как сообщал «Рамблер», летом 2019-го Медведев назвал возможным переход России на четырехдневку. По его мнению, сокращение рабочей недели произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени.

Медведев подчеркивал, что переход нельзя понимать «слишком буквально», и произойдет он «не сию секунду».

Министерстве труда подготовили доклад, в котором перечислены плюсы и минусы нового графика. Так, четырехдневка может нести в себе риски увеличения издержек бизнеса на рабочую силу и повышения стоимости продукции для конечного потребителя.