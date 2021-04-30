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Медведев рассказал о сокращении безработицы через четырехдневку

Елена Прошина
57 минут назад
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю поможет сократить безработицу. Об этом сообщает РИА Новости.
Медведев рассказал о сокращении безработицы через четырехдневку
Фото: ТАССТАСС
О четырехдневнке Медведев говорил во время круглого стола с представителями профсоюзов. Он отметил, что в сторону сокращенной рабочей недели двигаются многие развитые страны.
«У нас сейчас идет автоматизация, роботизация, все равно будут высвобождаться те или иные позиции. Сокращенная рабочая неделя позволит избежать в ряде случаев безработицы, это на самом деле очень важно», - подчеркнул Медведев.
Кроме того, четырехдневка даст работникам дополнительное время на восстановление, саморазвитие, образование и воспитание детей.
По мнению Медведева, переход к такому графику может быть ступенчатым. Он напомнил, что в некоторых компаниях уже сокращают продолжительность рабочего дня по пятницам.
«Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний - сокращать на час, на два, на три. < > Ве всякого сомнения, не должна уменьшится зарплата - пять дней, четыре дня, три дня - неважно, < > Не должна падать производительность труда», - заключил он.
Как сообщал «Рамблер», летом 2019-го Медведев назвал возможным переход России на четырехдневку. По его мнению, сокращение рабочей недели произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени.
Медведев подчеркивал, что переход нельзя понимать «слишком буквально», и произойдет он «не сию секунду».
В Министерстве труда подготовили доклад, в котором перечислены плюсы и минусы нового графика. Так, четырехдневка может нести в себе риски увеличения издержек бизнеса на рабочую силу и повышения стоимости продукции для конечного потребителя.
В октябре 2020-го Медведев призвал продолжить обсуждение перехода на четырехдневку.
Политика,Дмитрий Медведев,Минтруд,Совет безопасности РФ,
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