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Посольство США в России сократит штат на 75%

ТАССиещё 13
49 минут назад
Посольство США в России в связи с запретом на наем иностранных граждан сократит штат сотрудников консульства на 75%. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте диппредставительства.
США прекращают выдачу виз в России
Фото: ТАССТАСС
"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", - говорится в сообщении.
Также с 12 мая будет сокращено количество консульских услуг из-за введенных ограничений в отношении сотрудников.
Диппредставительство приостанавливает рассмотрение документов на выдачу виз для недипломатических поездок.
Посольство США рекомендовало находящимся в РФ гражданам с истекающими визами покинуть Россию до 15 июня.
Политика,Правительство РФ,Россия,Соединенные Штаты,
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