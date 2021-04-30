«Удивляет градус ненависти»: Пушков ответил болгарам

«Удивительно недалекие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к «цивилизованному миру» во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера», - написал сенатор в Twitter.
«Если США захотят, России конец, потому что весь цивилизованный мир объединен в НАТО <...>. В случае конфликта русских сотрут с карты прежде, чем они поймут, куда запускать ракеты», – написал coy341048611.
«Да, Украина не может соперничать с Россией в военном плане, но Турция может. В конце концов, это вторая по численности армия в НАТО. Турецкий флот современнее и сильнее российского. Единственное, что останавливает Турцию – ядерное оружие России. Не то чтобы она будет его применять, но...» – высказался anonimnii.
«Исторически сложилось так, что в военных конфликтах Российская и Османская империи с момента своего основания, в семнадцатом и пятнадцатом веках, были как противниками, так и союзниками. Однако по болгарским учебникам истории остается ощущение, что они противники по определению. Превозношение той или другой страны заканчивалось в ущерб Болгарии», – отметил fkm26555709.
«Правительство должно немедленно отправить две резиновые лодки, предоставленные нам НАТО, чтобы остановить российские атомные подводные лодки», – пошутил Dimitar Kunev.