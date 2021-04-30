В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Удивляет градус ненависти»: Пушков ответил болгарам

Анастасия Кирсанова
36 минут назад
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание болгар о потенциальном поражении России в случае войны с НАТО. Его слова передает газета «Взгляд».
«Удивляет градус ненависти»: Пушков ответил болгарам
Фото: ТАССТАСС
«Удивительно недалекие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к «цивилизованному миру» во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера», - написал сенатор в Twitter.
Ранее Западное издание «Дневник» опубликовало материал о российских военных учениях на юге страны, конфликте на востоке Украины, а также военно-техническом сотрудничестве Турции и Киева. Некоторые болгарские читатели стали оставлять русофобские комментарии.
«Если США захотят, России конец, потому что весь цивилизованный мир объединен в НАТО <...>. В случае конфликта русских сотрут с карты прежде, чем они поймут, куда запускать ракеты», – написал coy341048611.

«Да, Украина не может соперничать с Россией в военном плане, но Турция может. В конце концов, это вторая по численности армия в НАТО. Турецкий флот современнее и сильнее российского. Единственное, что останавливает Турцию – ядерное оружие России. Не то чтобы она будет его применять, но...» – высказался anonimnii.
Однако были и те, кто проявил иную позицию.
«Исторически сложилось так, что в военных конфликтах Российская и Османская империи с момента своего основания, в семнадцатом и пятнадцатом веках, были как противниками, так и союзниками. Однако по болгарским учебникам истории остается ощущение, что они противники по определению. Превозношение той или другой страны заканчивалось в ущерб Болгарии», – отметил fkm26555709.

«Правительство должно немедленно отправить две резиновые лодки, предоставленные нам НАТО, чтобы остановить российские атомные подводные лодки», – пошутил Dimitar Kunev.
Ранее «Рамблер» сообщал, как глава МИД Сергей Лавров ответил на заявление Болгарии о причастности россиян к взрывам на оружейных складах в республике. «Так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда», - отметил Лавров.
Также он подчеркнул, что болгары решили «перещеголять чехов», добавив, что Евросоюз должен разобраться, почему к складам боеприпасов имеют отношение частные предприниматели.
Политика,Алексей Пушков,Сергей Лавров,НАТО,Совет Федерации,МИД,ЕС,Деловая газета "Взгляд",Россия,Болгария,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители