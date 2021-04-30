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Умер бывший сенатор Алексей Беспаликов

Газета.Ruиещё 2
25 минут назад
Бывший сенатор и спикер новосибирского парламента Алексей Беспаликов скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства, передает сайт 360tv.ru.
Умер бывший сенатор Алексей Беспаликов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким Алексея Беспаликова. Нашему региону будет не хватать его опыта, его энергии», — сообщили в пресс-службе.
Политик умер после продолжительной болезни.
Алексей Беспаликов родился в Новосибирске 27 марта 1948 года. В политику пришел в начале 90-х. С 2000-го по 2005-й Беспаликов занимал должность замгубернатора Новосибирской области Виктора Толоконского, после чего возглавил областной Совет депутатов. С 2010 года был избран представителем Совета Федерации РФ от Новосибирской области, членом комитета Совета Федерации РФ по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В сентябре 2014 года ушел в отставку по собственному желанию.
Он удостоен многочисленных государственных наград. В 1998 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2008 году — орден Почета.
Политика,Алексей Беспаликов,Андрей Травников,Виктор Толоконский,Совет Федерации,
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