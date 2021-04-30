Умер бывший сенатор Алексей Беспаликов

Алексей Беспаликов родился в Новосибирске 27 марта 1948 года. В политику пришел в начале 90-х. С 2000-го по 2005-й Беспаликов занимал должность замгубернатора Новосибирской области Виктора Толоконского
, после чего возглавил областной Совет депутатов. С 2010 года был избран представителем Совета Федерации РФ
от Новосибирской области, членом комитета Совета Федерации РФ по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В сентябре 2014 года ушел в отставку по собственному желанию.