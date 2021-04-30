«Пошли выйдем. Я тебя урою»: что привело к конфликту депутата и главы Коми

В сети появилась аудиозапись разговора главы Коми Владимира Уйбы с местным депутатом от КПРФ Олегом Михайловым . На ней руководитель региона с использованием ненормативной лексики предлагает оппозиционеру выяснить отношения. В Кремле считают, что жесткая риторика Уйбы оправдана, если до этого имели место оскорбления главы региона со стороны коммуниста.

В Кремле заявили, что видели сообщения СМИ о конфликте между Уйбой и Михайловым.

«Но, с другой стороны, мы не знаем, какими словами озвучивал критику этот депутат. Поэтому, наверное, не зная точно, как критиковал действующего главу региона депутат, трудно оценивать реакцию», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению представителя Кремля, ничего противоправного совершено не было, «а депутату не надо просто записывать мужской разговор».

«Это был не публичный разговор, это был разговор двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил. Поэтому давайте это оставим все-таки этим двум мужчинам и будем надеяться, что в публичной плоскости это не выльется, не будет никаких оскорблений публичных. Абсолютно мы не имеем права оценивать какие-то личные беседы и не будем», — заявил пресс-секретарь главы государства.

О конфликте между главой Коми Владимиром Уйбой и местным депутатом от КПРФ Олегом Михайловым стало известно 30 апреля из сообщений СМИ. Издание «Новая Республика» опубликовало запись разговора двух политиков, на которой слышны угрозы со стороны главы региона в адрес депутата:

«Ты кого трусом назвал? Кого ты трусом назвал, конь? Кого ты трусом назвал, тварь? Пошли н***й б***ь, я тебе сейчас п***ы дам, пошли, б***ь, выйдем. Тварина, б***ь. Я тебя урою н***й, пошли выйдем, если ты мужик».

Сам разговор состоялся накануне, 29 апреля. В этот день Владимир Уйба выступал на заседании местного парламента, отчитываясь об итогах работы за год. После его доклада главам фракций предоставили право задать вопросы.

От КПРФ слово взял Олег Михайлов, который обрушился на Уйбу с критикой, включающую личные оскорбления.

Так, он напомнил о проходивших в сентябре 2020 года выборах, куда самого Михайлова не допустили из-за непрохождения муниципального фильтра — он не набрал необходимое число подписей местных депутатов. Коммунист назвал главу региона «законченным трусом, подобравшим себе в соперники откровенных спойлеров» и нелегитимным руководителем. Тогда в выборах кроме Уйбы, набравшего 73%, участвовали еще три кандидата — от ЛДПР КПСС и «Зеленой альтернативы».

По словам Михайлова, спикер парламента Сергей Усачев не дал ему договорить и отключил микрофон. Уже после заседания парламента комиссия по депутатской этике лишила Олега Михайлова слова на следующие два заседания Госсовета из-за нарушения регламента.

После окончания сессии вопросов был объявлен перерыв, во время которого Уйба решил лично поговорить с Михайловым. Именно в этот момент коммунист и сделал запись приватного разговора с главой республики.

В пресс-службе Уйбы подтвердили подлинность записи, передает агентство РИА «Новости».

Согласно их версии, глава региона подошел к коммунисту и потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, «на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает».

Кроме того, Михайлова в пресс-службе главы региона обвинили в записи разговора «исподтишка».

«Олег Алексеевич [Михайлов]... начал выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича [Уйбы] оскорбил человека, трижды награжденного орденом Мужества, заслуженного врача, медика, спасавшего жизни людей в горячих точках. При этом глава на явную провокацию не поддался, спокойно выслушал весь этот спич», — уточнили в пресс-службе.

Михайлов заявил Telegram-каналу «Подъем», что решил включить диктофон, так как глава республики бросил несколько реплик еще раньше.

Коммунист сказал, что хочет добиться отставки Уйбы за угрозы или хотя бы получить публичные извинения.

Он уже подготовил заявление в правоохранительные органы из-за угроз и оскорблений, так как, по мнению Михайлова, ненормально, что глава субъекта России «ведет себя как гопник».

«Пусть публично извиняется. Вообще, самым лучшим вариантом в его случае было бы публичное объявление об отставке. Время еще есть, мы спокойно выберем нового главу: не хама, не совсем беспринципного человека, который будет представлять интересы республики Коми, а не московских чиновников», — сказал депутат. В КПРФ ему рекомендовали обсудить с Уйбой взаимные претензии.