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Болгария объявила о высылке российского дипломата

Артём Кульша
36 минут назад
Болгария объявит российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщает ТАСС.
Вчера болгарское Министерство иностранных дел пригласило посла России в стране Элеонору Митрофанову на встречу. Сегодня там рассказали, что объявят одного российского дипломата персоной нон грата и вышлют его из страны.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не терпит и не будет терпеть поведение болгаров, прибалтов и других, которые присоединяются к чехам.
18 апреля министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что российские специальные службы причастны к организации двух взрывов на складах боеприпасов компании Imex Group в чешской деревне Врбетице в 2014 году. 19 апреля власти Чехии выслали из страны 18 сотрудников посольства России — якобы сотрудников специальных служб под дипломатическим прикрытием. Ряд стран выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Чехия, страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах, прикрылась совершенно убогой и низкой ложью и пошла на конфронтацию с Россией.
Политика,Видео,Ян Гамачек,Элеонора Митрофанова,Дмитрий Песков,Сергей Нарышкин,МИД,Россия,Болгария,
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