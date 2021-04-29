Болгария объявила о высылке российского дипломата

Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не терпит и не будет терпеть поведение болгаров, прибалтов и других, которые присоединяются к чехам.
18 апреля министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что российские специальные службы причастны к организации двух взрывов на складах боеприпасов компании Imex Group в чешской деревне Врбетице в 2014 году. 19 апреля власти Чехии выслали из страны 18 сотрудников посольства России — якобы сотрудников специальных служб под дипломатическим прикрытием. Ряд стран выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Чехия, страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах, прикрылась совершенно убогой и низкой ложью и пошла на конфронтацию с Россией.