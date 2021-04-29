18 апреля министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что российские специальные службы причастны к организации двух взрывов на складах боеприпасов компании Imex Group в чешской деревне Врбетице в 2014 году. 19 апреля власти Чехии выслали из страны 18 сотрудников посольства России — якобы сотрудников специальных служб под дипломатическим прикрытием.
Сегодня Песков заявил, что Москва не станет терпеть то, что творят чехи, а также то, что к ним присоединяются болгары, прибалты и другие.
«Мы этого уже не терпим», — сообщил он.
Также официальный представитель Кремля назвал основным посылом президента Владимира Путина желание России быть в добрых отношениях и обвинил США и Европейский союз в нежелании слышать об этом.
Ранее, как сообщал «Рамблер», директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Чехия, страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах, прикрылась совершенно убогой и низкой ложью и пошла на конфронтацию с Россией.