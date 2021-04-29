Какие законы вступят в силу в мае

России с мая вступит в силу ряд новых законов. В том числе о льготах, пенсиях, ПДД и борьбе с коронавирусом, сообщили на сайте «Парламентской газеты».

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В силу вступит новый перерасчет пенсий для шахтеров и летчиков. Эта процедура будет доступна тем, кто обратился с заявлением о дополнительных начислениях к пенсии с 1 января до 31 марта.

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Также с 1 мая контролеры не имеют права высаживать безбилетных пассажиров до 16 лет. При нарушении этого закона, проверяющих могут оштрафовать. Для водителей предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей, для кондукторов и контролеров - от 20 до 30 тысяч.

Более строго будут относиться к тем, кто нарушает правила железнодорожных переездов. Размер штрафа для водителей составит 5 тыс. рублей вместо 1 тыс. за пересечение путей вне переезда.

Также административная ответственность предусмотрена за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд. Наказание за это - штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев. За повтор этого правонарушения виновника лишат права садиться за руль в течение одного года.

Предпочтение таким абитуриентам отдадут только при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний при прочих равных условиях, то есть если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за единый государственный экзамен и за вступительные испытания, то тогда приоритет будет отдан ребенку из семьи сотрудников МВД и Росгвардии.

Кроме того, с 1 мая будут тщательнее защищать права дольщиков. Будет расширен перечень случаев, в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, будут передавать в аренду без проведения торгов. Речь идёт о ситуациях, когда участок нужен застройщику-банкроту.

Со 2 мая все пребывающие на территорию РФ из других стран должны будут сдать тест на коронавирус. Сделать это необходимо в срок до пяти календарных дней с момента въезда на территорию страны. Интервал между первым и повторным исследованием на COVID-19 должен составлять не менее суток.

К концу мая, с 21 числа, будет проще оформить налоговый вычет. Оформить необходимые для этого документы можно будет онлайн, через личный кабинет на сайте ФНС. При этом заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы не потребуется - право на выплату налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы.

Ранее «Рамблер» писал, что в России могут провести реформу о прогрессивном налогообложении прибыли. Соответсвующий законопроект внесут в Госдуму после майских праздников.