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Какие законы вступят в силу в мае

Анастасия Кирсанова
30 минут назад
В России с мая вступит в силу ряд новых законов. В том числе о льготах, пенсиях, ПДД и борьбе с коронавирусом, сообщили на сайте «Парламентской газеты».
Какие законы вступят в силу в мае
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В силу вступит новый перерасчет пенсий для шахтеров и летчиков. Эта процедура будет доступна тем, кто обратился с заявлением о дополнительных начислениях к пенсии с 1 января до 31 марта.
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Также с 1 мая контролеры не имеют права высаживать безбилетных пассажиров до 16 лет. При нарушении этого закона, проверяющих могут оштрафовать. Для водителей предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей, для кондукторов и контролеров - от 20 до 30 тысяч.
Более строго будут относиться к тем, кто нарушает правила железнодорожных переездов. Размер штрафа для водителей составит 5 тыс. рублей вместо 1 тыс. за пересечение путей вне переезда.
Также административная ответственность предусмотрена за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд. Наказание за это - штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев. За повтор этого правонарушения виновника лишат права садиться за руль в течение одного года.
С 1 мая дети сотрудников органов внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии получат преимущественное право зачисления в подведомственные МВД и Росгвардии вузы. Прежде такую возможность имели лишь дети военных, прослуживших не меньше 20 лет.
Предпочтение таким абитуриентам отдадут только при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний при прочих равных условиях, то есть если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за единый государственный экзамен и за вступительные испытания, то тогда приоритет будет отдан ребенку из семьи сотрудников МВД и Росгвардии.
Кроме того, с 1 мая будут тщательнее защищать права дольщиков. Будет расширен перечень случаев, в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, будут передавать в аренду без проведения торгов. Речь идёт о ситуациях, когда участок нужен застройщику-банкроту.
Со 2 мая все пребывающие на территорию РФ из других стран должны будут сдать тест на коронавирус. Сделать это необходимо в срок до пяти календарных дней с момента въезда на территорию страны. Интервал между первым и повторным исследованием на COVID-19 должен составлять не менее суток.
К концу мая, с 21 числа, будет проще оформить налоговый вычет. Оформить необходимые для этого документы можно будет онлайн, через личный кабинет на сайте ФНС. При этом заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы не потребуется - право на выплату налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы.
Ранее «Рамблер» писал, что в России могут провести реформу о прогрессивном налогообложении прибыли. Соответсвующий законопроект внесут в Госдуму после майских праздников.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что это законопроект, касающийся изменений в Налоговый кодекс по налогообложению прибыли, которая выводится в офшоры, причем прогрессивному налогообложению. Чем больше средств выводится, тем больше такие средства должны облагаться налогом на прибыль.
Политика,Анатолий Аксаков,Росгвардия,Федеральная налоговая служба,Госдума,МВД,Россия,
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