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Зеленского призвали обсудить с Путиным оборот рубля в Донбассе

Артём Кульша
30 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным оборот рубля в Донбассе. Об этом советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил в эфире телеканала «Украина 24».
Зеленского призвали обсудить с Путиным оборот рубля в Донбассе
Фото: ТАССТАСС
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Позже он рассказал, что поручил руководителю своего офиса подготовить встречу.
Вчера Арестович высказал мнение, что в ходе личной встречи Зеленский может обсудить с Путиным вопрос модернизации минских соглашений, потому что в текущем виде они не выполняются. В пример он привел пункт о возвращении банковской системы Украины в Донбасс.
«Там же рублевая система! Она была установлена в сентябре 2015 года. Это просто один пример, против которого россияне ничего не могут возразить. Таких пунктов много, и это, возможно, будет одним из главных вопросов обновления минских соглашений, чтобы их можно было выполнить как таковые», — заявил Арестович.
На прошлой неделе Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в Москве в любое время и обсудить двусторонние отношения, но не тему Донбасса. По его словам, этот вопрос президент Украины должен обсуждать с представителями самопровозглашенных республик Донбасса.
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