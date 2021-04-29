Зеленского призвали обсудить с Путиным оборот рубля в Донбассе

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На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Позже он рассказал, что поручил руководителю своего офиса подготовить встречу.

Вчера Арестович высказал мнение, что в ходе личной встречи Зеленский может обсудить с Путиным вопрос модернизации минских соглашений, потому что в текущем виде они не выполняются. В пример он привел пункт о возвращении банковской системы Украины в Донбасс.

«Там же рублевая система! Она была установлена в сентябре 2015 года. Это просто один пример, против которого россияне ничего не могут возразить. Таких пунктов много, и это, возможно, будет одним из главных вопросов обновления минских соглашений, чтобы их можно было выполнить как таковые», — заявил Арестович.