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Издевавшегося над волком депутата Хахалова исключили из "Единой России"

ТАССиещё 1
1 час назад
Президиум генерального совета "Единой России" в среду принял решение исключить из партии депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, допустившего жестокое обращение с волком во время охоты. Соответствующий документ в своем Telegram-канале разместил заместитель секретаря генсовета единороссов Александр Хинштейн.
Издевавшегося над волком депутата Хахалова исключили из ЕР
Фото: соцсетисоцсети
"На сновании решения комиссии всероссийской политической партии "Единая Россия" по этике от 28 апреля 2021 года в соответствии с п. п. 4.3.2, 10.11.13 Устава всероссийской политической партии "Единая Россия" президиум генерального совета решил: исключить из членов партии Хахалова Дениса Сергеевича", - говорится в тексте.
Документ подписан секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.
Ранее в соцсетях появились фото- и видеоматериалы с охоты, в которой принял участие Хахалов и еще несколько человек. На видео охотники сбили на снегоходе волка, а затем переехали еще живого хищника. Кроме того, мужчины засунули дуло ружья в пасть волку и издевались над ним.
Данный инцидент был рассмотрен комиссией "Единой России" по этике. Она пришла к выводу, что "член партии Д. С. Хахалов, потеряв человеческий облик, глумился над раненным животным, превратив охоту в живодерство". Сам Хахалов заявил, что сделал это в целях самообороны, так как хищник мог напасть на него.
Политика,Александр Хинштейн,Андрей Турчак,Единая Россия,
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