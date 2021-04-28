Издевавшегося над волком депутата Хахалова исключили из ЕР

Ранее в соцсетях появились фото- и видеоматериалы с охоты, в которой принял участие Хахалов и еще несколько человек. На видео охотники сбили на снегоходе волка, а затем переехали еще живого хищника. Кроме того, мужчины засунули дуло ружья в пасть волку и издевались над ним.
Данный инцидент был рассмотрен комиссией "Единой России" по этике. Она пришла к выводу, что "член партии Д. С. Хахалов, потеряв человеческий облик, глумился над раненным животным, превратив охоту в живодерство". Сам Хахалов заявил, что сделал это в целях самообороны, так как хищник мог напасть на него.