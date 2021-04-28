Боррель призвал готовиться к "сложным моментам" с Россией

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что полноценный диалог на высоком уровне Европейского союза с Российской Федерацией будет возможен лишь тогда, когда в полной мере будут выполнены положения Минских соглашений по Украине.
Таким образом он ответил на вопрос, возможен ли диалог РФ и ЕС по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» российского государства на территории европейских стран.