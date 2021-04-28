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Боррель призвал готовиться к "сложным моментам" в отношениях с Россией

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны союза готовиться к сложным отношениям в отношениях с Москвой. Об этом пишет РИА «Новости».
Боррель призвал готовиться к "сложным моментам" с Россией
Фото: ReutersReuters
По его словам, Россия сама усложняет ситуацию, проводя кампании по дезинформации.
«Нам следует избегать постоянного конфликта с Россией. Но именно Россия ведет себя с ЕС как с противниками ЕС надо готовиться к сложным моментам в отношениях с Россией», — сказал Боррель.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что полноценный диалог на высоком уровне Европейского союза с Российской Федерацией будет возможен лишь тогда, когда в полной мере будут выполнены положения Минских соглашений по Украине.
Таким образом он ответил на вопрос, возможен ли диалог РФ и ЕС по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» российского государства на территории европейских стран.
Политика,Жозеп Боррель,ЕС,РИА Новости,Москва,Россия,
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