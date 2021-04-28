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Медведев заявил, что втягиваться в войны не в интересах России

ТАССиещё 2
56 минут назад
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что втягиваться в войны не в интересах России, страна готова сотрудничать "даже с теми, у кого есть фантомные боли после распада СССР".
Медведев: "втягиваться в войны не в интересах России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Россия - миролюбивое государство. Не в наших интересах втягиваться в какие-то войны. Они ничего хорошего не несут, это очень опасная история", - сказал он, отвечая в среду на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира "VKLive".
Медведев отметил, что Россия готова "выстраивать равноправные, дружеские, миролюбивые отношения со всеми странами, и с Соединенными Штатами Америки, и с другими странами, и с нашими соседями, даже с теми, у кого есть фантомные боли с момента распада Советского Союза".
По его словам, главное, чтобы зарубежные партнеры "не переходили этих самых красных линий, не переходили черту".
"Никаких планов милитаристского свойства в этом смысле очевидно у руководства России не существует. Это было совершенно четко артикулировано президентом во время послания", - подчеркнул Медведев.
Отвечая на вопрос, в чем заключается величие России, он сказал, что оно "в народе, в гражданах и, конечно, в нашей земле".
"Но это не значит, что мы должны почивать на лаврах. Нам еще очень многое нужно сделать, чтобы наша страна была сильной, современной, благополучной, чтобы граждане жили благополучно, чтобы система здравоохранения, образования работала как следует", - подытожил замглавы Совбеза, добавив, что всем этим предстоит заниматься вместе.
Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Россия,
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