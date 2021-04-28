Медведев: "втягиваться в войны не в интересах России"

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"Россия - миролюбивое государство. Не в наших интересах втягиваться в какие-то войны. Они ничего хорошего не несут, это очень опасная история", - сказал он, отвечая в среду на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира "VKLive".

Медведев отметил, что Россия готова "выстраивать равноправные, дружеские, миролюбивые отношения со всеми странами, и с Соединенными Штатами Америки, и с другими странами, и с нашими соседями, даже с теми, у кого есть фантомные боли с момента распада Советского Союза".

По его словам, главное, чтобы зарубежные партнеры "не переходили этих самых красных линий, не переходили черту".

"Никаких планов милитаристского свойства в этом смысле очевидно у руководства России не существует. Это было совершенно четко артикулировано президентом во время послания", - подчеркнул Медведев.

Отвечая на вопрос, в чем заключается величие России, он сказал, что оно "в народе, в гражданах и, конечно, в нашей земле".