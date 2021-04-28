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Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе

Елена Прошина
8 минут назад
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что войны на Донбассе можно избежать. Об этом глава МИД заявил в интервью РИА Новости.
Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», - сказал Лавров.
В это время Запад обеспокоенность наращиванием российских войск около границы с Украиной. США обращали внимание на передвижение войск в Крыму и на востоке страны, а МИД Германии расценил решение Москвы временно закрыть проход военным и государственным судам через отдельные регионы акватории Черного моря как нарушение международного права.
В Кремле ранее заявили, что Минобороны может перемещать личный состав по территории страны на свое усмотрение и это "не должно никого волновать". Ограничения в море, в свою очередь, касаются территориальных вод России и не затрагивают движение торговых судов.
Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что Россия передвигает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может.
Ранее «Рамблер» писал, что Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия других стран. Правительству было поручено определить перечень таких государств. После чего в их отношении вступят ограничения вплоть до запрета заключение трудовых договоров, которые находятся на территории РФ и являются гражданами указанных государств.
Политика,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Министерство обороны,МИД,РИА Новости,Россия,Украина,
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