Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе

В это время Запад обеспокоенность наращиванием российских войск около границы с Украиной. США обращали внимание на передвижение войск в Крыму и на востоке страны, а МИД Германии расценил решение Москвы временно закрыть проход военным и государственным судам через отдельные регионы акватории Черного моря как нарушение международного права.