Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе

«Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», - сказал Лавров.
В это время Запад обеспокоенность наращиванием российских войск около границы с Украиной. США обращали внимание на передвижение войск в Крыму и на востоке страны, а МИД Германии расценил решение Москвы временно закрыть проход военным и государственным судам через отдельные регионы акватории Черного моря как нарушение международного права.
В Кремле ранее заявили, что Минобороны может перемещать личный состав по территории страны на свое усмотрение и это "не должно никого волновать". Ограничения в море, в свою очередь, касаются территориальных вод России и не затрагивают движение торговых судов.
Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что Россия передвигает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может.
Ранее «Рамблер» писал, что Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия других стран. Правительству было поручено определить перечень таких государств. После чего в их отношении вступят ограничения вплоть до запрета заключение трудовых договоров, которые находятся на территории РФ и являются гражданами указанных государств.