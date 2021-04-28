Лавров пообещал действовать жестко в отношении США

Ранее «Рамблер» писал, что Россия может включить в число недружественных государств 10 стран. В их числе будет и США. Также Москва намерена выслать 10 американских дипломатов, принять меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.