В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Лавров пообещал действовать жестко в отношении США

Елена Прошина
27 минут назад
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США не хотят идти на переговоры и решать дипломатический конфликт путем диалога. Глава МИД заявил, что его терпение иссякло и теперь Россия будет действовать «не зеркально, а асимметрично».
Лавров пообещал действовать жестко в отношении США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее Лавров заявил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону разрешить сформировавшийся за последние годы дипломатический конфликт. Россия проявила инициативу сразу после инаугурации президента США Джо Байдена.
«Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», — сказал Лавров.
Как пишут РИА Новости, Байден в своем первом телефонном разговоре с Владимиром Путиным уверял российского лидера, что Вашингтон намерен провести серьезный разбор отношений и надеется, что после этой беседы многое станет понятным. Однако почти сразу после этого в отношении России последовали санкции.
«Мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали - что мы, в конце концов, будем действовать асимметрично», - резюмировал Лавров.
Ранее «Рамблер» писал, что Россия может включить в число недружественных государств 10 стран. В их числе будет и США. Также Москва намерена выслать 10 американских дипломатов, принять меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.
Политика,В мире,Джозеф Байден,Барак Обама,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,РИА Новости,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители