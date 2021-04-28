Лавров пообещал действовать жестко в отношении США

«Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», — сказал Лавров.
«Мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали - что мы, в конце концов, будем действовать асимметрично», - резюмировал Лавров.