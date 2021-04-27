В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Россия предлагала США «обнулить» дипломатический конфликт

Вероника Полынина
17 минут назад
Россия предлагала США «обнулить» дипломатический конфликт и вернуться к нормальным отношениям, но новая американская администрация «скользит по той же наклонной». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Москва бы уже вернулась к нормализации двусторонних отношений, если бы это зависело только от нее. В качестве первого и «совсем не сложного» шага РФ готова была «обнулить» все меры, которые ограничивали работу американских дипломатических работников в РФ.
Москва выступила с таким предложением, как только администрация Джо Байдена приступила к работе.
«Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», - рассказал Лавров в интервью РИА «Новости».
Министр объяснил действия администраций США в отношении России цепной реакцией. По его словам, Трамп просил не реагировать «на уходящие эксцессы администрации Обамы», но у него не получилось вернуть ситуацию в нормальное русло.
«Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить», - заявил глава российского МИД.
Лавров подчеркнул, что от отношений РФ и США зависит международная стабильность. По его словам, проблемы между двумя государствами «подвергают серьезным рискам международную безопасность в самом широком смысле слова».
Политика,Видео,Джозеф Байден,Барак Обама,Сергей Лавров,Администрация США,МИД,РИА Новости,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители