«Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», - рассказал Лавров в интервью РИА «Новости».
«Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить», - заявил глава российского МИД.