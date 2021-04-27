Хуснуллин заявил о слишком большом числе регионов России

«Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — сказал он, отметив, что это его личное мнение, а не официальная позиция, согласованная с правительством.
«У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время», — отметил вице-премьер.
«Концентрации нужно делать на точки роста. Весь мир этим путем идет, мы ничего здесь нового не придумали», — резюмировал зампред правительства.