Хуснуллин заявил о слишком большом числе регионов России

Он предложил объединять небольшие регионы с соседними, более крупными, чтобы вопросами этих территорий занимались губернаторы, а не федеральная власть.

Хуснуллин считает «точкой роста» агломерации, развитию которых мешает нынешнее территориальное деление страны. В пример он привел Казань и расположенный в 40 километрах от нее город Волжск республики Марий Эл, многие жители которого, по его словам, ездят на работу в административный центр Татарстана.