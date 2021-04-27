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В Госдуме готовят проект о туристическом кешбэке за детский отдых

Российская Газета
2 часа назад
В мае в Госдуму планируется внести законопроект по расширению доступности детского туризма, в котором речь в том числе пойдет и о кешбэке. Об этом сообщил глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.
В Госдуме готовят проект о туристическом кешбэке за детский отдых
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Документ будет внесен во исполнение предложения президента о расширении туристического кешбэка на детский отдых и возврате половины стоимости путевки в детский летний лагерь, уточнил он.
Порядок реализации такого кешбэка утвердит правительство РФ.
Если удастся сделать отдых детей качественным, безопасным и доступным, то у родителей не будет нужды отправлять их в чужие страны, считает глава комитета.
Политика,Госдума,Правительство РФ,
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