"До сих пор не можем расхлебаться": Путин об обещаниях политиков 90-х

Глава государства напомнил, что осенью в стране состоятся федеральные парламентские выборы. "Значимые избирательные кампании пройдут и в десятках субъектов Федерации, в крупных городах, в административных центрах", - указал он.

Обращаясь к присутствующим, президент заметил, что многие из них и их коллег, действующих депутатов разных уровней, планируют принять участие в предвыборной кампании.

Рамблер

"Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия и здесь должна показывать хороший пример другим", - подчеркнул Путин, призвав "избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма".

Осознанный выбор без подсказок извне

Как отметил президент, государственные деятели часто обсуждают, что необходимо избегать популизма, но на практике он продолжает существовать. По его словам, к сожалению, власти забывают негативную практику прошлых лет, в том числе начала 1990-х годов, когда людям "обещали все что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей".

"Результат - до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами, - заметил Путин. - Если обещать невозможное, это что означает? Это [значит] порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри".

Президент призвал законодателей "не впадать в ситуацию, с которой страна столкнулась в 1990-е годы, быть ответственными по отношению к людям, честными".

"Уверен, что ответственные политические силы никому не позволят действовать подобным образом, а граждане России смогут сделать свой выбор осознанно, в том числе и без услужливых и зачастую опасных, несущих раздор в обществе подсказок извне", - подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на то, что обновление российской власти может быть обеспечено только прямым, независимым волеизъявлением граждан страны.

"Только они вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живет страна", - добавил президент.

При этом глава государства выразил надежду, что "накал избирательной кампании, политическое соперничество не нарушат ритм текущей законотворческой работы, не собьют ее темпы" и не отразятся на качестве выполнения планов как в Государственной думе, так и в законодательных собраниях регионов. Он также рассчитывает, что "все намеченное будет отработано профессионально и в срок, в том числе в рамках общей большой работы по реализации послания [парламенту]".

"Хорошо знаю, что такие общенациональные задачи для всех присутствующих всегда в приоритете, - сказал в заключение Путин. - Благодарю вас за высокую ответственность. Позвольте пожелать вам успехов в парламентской деятельности и сердечно поздравить с нашим общим, главным праздником страны - с Днем Победы".

ЦИК России готовится к разным форматам проведения выборов в Госдуму, проблем в подготовке к голосованию нет, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

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«Мы сейчас уже готовимся к разным вариантам. Когда вы своим указом, с конца мая — с середины июня назначите выборы, мы уже должны быть готовы к тому, чтобы предложить формат. И в зависимости от пандемии, целого набора других факторов мы должны будем принимать решение: один будет день голосования или это будут три дня голосования», — сказала она на вопрос Путина, обеспечена ли подготовка к выборам финансово.

По её словам, каких-либо проблем в подготовке к выбором в Госдуму нет.

«У нас нет никаких проблем — и благодаря вашей поддержке, и Правительство идёт навстречу. То есть исходя из тех вариантов, которые могут быть, у нас фактически всё нормально», — добавила она.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября. В этот день в 56 регионах также состоятся выборы регионального и местного уровней.

Президент Владимир Путин 20 апреля подписал закон об увеличении общефедеральной части списка кандидатов на выборах депутатов Госдумы. Федеральный список партий на выборах должен включать от 200 до 400 кандидатов и может быть разбит на федеральную и региональную части. В первую разрешалось включать не более 10 кандидатов. Теперь их число увеличено до 15.

В этом году в сентябре пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Их могут сделать трёхдневными.

Член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что на это время можно ввести нерабочие дни по аналогии с периодом между майскими праздниками, но такое решение должно быть единоразовым из-за коронавируса.

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«В Европе, когда повышается число заболевших, вводят локдаун и жёсткие мероприятия. Россия этим путём не пошла, а ищет мягкие варианты, которые не вызывают раздражения людей, а наоборот повышают настроение. Что касается голосования и сентября, это зависит от той эпидемической обстановки, которая к сентябрю будет складываться. За несколько недель будет понятно, работают ли эти методы длинных выходных в плане ограничения распространения болезни. Если да и если, не дай бог, накануне сложится ситуация, когда это нужно будет делать, тогда такая идея может рассматриваться. А сама по себе, мы же эти выходные вводим не для того, чтобы провести выборы, а для того, чтобы ограничить распространение инфекции. Ближе к этому моменту мы поймём, надо это или нет. Если да, то такие меры могут быть».

По мнению депутата, введение дополнительных выходных не должно быть в приоритете.

«Давайте любого человека реально спросим: если он перестанет ходить на работу, кто не на окладе, а зарабатывает на жизнь, что если он будет работать не 20 дней, а 10, то он в два раза меньше и заработает. Так и для всей экономики. Само по себе введение таких выходных является для экономики серьёзным ухудшающим фактором: чем больше выходных, тем хуже показатели экономики, а значит, хуже зарплаты у людей. Это превентивная мера, чтобы люди не заболели, но само по себе увеличение нерабочих дней — это плохо. Человек существует всё-таки, чтобы работать. Понятно, что чтобы семью воспитывать, но деньги на это он берёт на работе».

Ранее Владимир Путин объявил об удлинении майских праздников: рабочие дни с 4 по 7 мая станут выходными. Такое решение принято по инициативе Роспотребнадзора

Ведущие российские эксперты обсудили текущие рейтинги партий на предстоящих выборах в Госдуму и оценили их способность трансформироваться в конкретные результаты. Об этом говорится в пресс-релизе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, один из спикеров круглого стола, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко описал возможные сценарии формирования нижней палаты парламента. В частности, относительно партии власти он спрогнозировал большинство мандатов, однако отметил, что пока еще неизвестно, будет ли оно простым или конституционным.

«Сценарий номер "один" по вероятности — это конституционное большинство, сценарий номер "два" — простое большинство и третий сценарий, но маловероятный, — самая большая фракция, но не единоличное большинство в парламенте», — заметил Минченко.

В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский сообщил, что относительно текущей политической расстановки сил в лидерах по-прежнему остается «Единая Россия» : как по расчету результатов голосования по партийным спискам, так и по наличию сильных претендентов в одномандатных округах.

Наконец, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов подчеркнул, что чисто пропорциональные избирательный системы подвергаются критике, потому что люди голосуют за партийные бренды, а не за конкретные имена, а вдобавок такая система забирает голоса у малых партий по принципу пропорционального распределения.