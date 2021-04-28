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Россия представит список недружественных стран

Lenta.ruиещё 2
43 минуты назад
Россия представит список недружественных стран. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Россия представит список недружественных стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я думаю, скоро. У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», — сказал Лавров.
Российско-американские отношения ухудшились в марте после резкого заявления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Кроме того, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В рамках пакета санкций США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.
В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.
Политика,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,РИА Новости,Россия,
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