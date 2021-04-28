Россия представит список недружественных стран

Российско-американские отношения ухудшились в марте после резкого заявления президента США Джо Байдена
в адрес Владимира Путина
. Кроме того, 15 апреля президент США Джо Байден подписал
указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В рамках пакета санкций США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.