"Производят аврально": Кремль заявил о высоком спросе на «Спутник V»

Производство вакцины «Спутник V» ведется в авральном режиме из-за высокого спроса на нее в мире. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не разрешило импорт и использование «Спутника V».
Песков, комментируя это, сообщил, что Россия продолжит контакты с Бразилией и готова предоставить данные, которых той не хватает. Он указал на тот факт, что анализ больших объемов данных (big data) свидетельствует о том, что «Спутник V» — самая эффективная и надежная вакцина в мире.
Также официальный представитель Кремля отметил, что в мире наблюдается очень высокий спрос на российский препарат. По этой причине все, кто имеет отношение к ее производству, работают в авральном режиме, в том числе те, кто имеет отношение к налаживанию производства «Спутника V» за рубежом.
«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России
. Препарат обладает эффективностью 91,6%. Его применение одобрено в 60 странах.