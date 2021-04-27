"Производят аврально": Кремль заявил о высоком спросе на «Спутник V»

Производство вакцины «Спутник V» ведется в авральном режиме из-за высокого спроса на нее в мире. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

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Ранее, как сообщал «Рамблер», Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не разрешило импорт и использование «Спутника V».

Песков, комментируя это, сообщил, что Россия продолжит контакты с Бразилией и готова предоставить данные, которых той не хватает. Он указал на тот факт, что анализ больших объемов данных (big data) свидетельствует о том, что «Спутник V» — самая эффективная и надежная вакцина в мире.

Также официальный представитель Кремля отметил, что в мире наблюдается очень высокий спрос на российский препарат. По этой причине все, кто имеет отношение к ее производству, работают в авральном режиме, в том числе те, кто имеет отношение к налаживанию производства «Спутника V» за рубежом.