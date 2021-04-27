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"Производят аврально": Кремль заявил о высоком спросе на «Спутник V»

Артём Кульша
31 минуту назад
Производство вакцины «Спутник V» ведется в авральном режиме из-за высокого спроса на нее в мире. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Производят аврально": Кремль заявил о высоком спросе на «Спутник V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее, как сообщал «Рамблер», Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не разрешило импорт и использование «Спутника V».
Песков, комментируя это, сообщил, что Россия продолжит контакты с Бразилией и готова предоставить данные, которых той не хватает. Он указал на тот факт, что анализ больших объемов данных (big data) свидетельствует о том, что «Спутник V» — самая эффективная и надежная вакцина в мире.
Также официальный представитель Кремля отметил, что в мире наблюдается очень высокий спрос на российский препарат. По этой причине все, кто имеет отношение к ее производству, работают в авральном режиме, в том числе те, кто имеет отношение к налаживанию производства «Спутника V» за рубежом.
«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Препарат обладает эффективностью 91,6%. Его применение одобрено в 60 странах.
Политика,Наука и техника,Дмитрий Песков,Министерство обороны,
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