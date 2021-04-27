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Лишенный голоса в ПАСЕ украинский депутат обвинил Толстого в доносе

Елена Прошина
1 час назад
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила депутата Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко голоса. Как сообщают РИА Новости, ограничение продлится три месяца.
Лишенный голоса в ПАСЕ украинский депутат обвинил Толстого в доносе
Фото: ТАССТАСС
Алексей Гончаренко отметил, что его лишили права голоса по инициативе главы российской делегации Петра Толстого.
"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии", - написал Гончаренко в своем Тelegram-канале.
Ранее председатель ПАСЕ Хендрик Дамс во время обсуждения доклада "Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы" прервал Гончаренко, доставшего украинский флаг, указав ему на неоднократное нарушение правил выступлений. «Рамблер» ранее опубликовал видео с того выступления.
Политика,Хендрик Дамс,Алексей Гончаренко,Петр Толстой,Верховная Рада,Совет Европы,
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