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Путин призвал депутатов избегать «пустословия» и «дешевого популизма» на выборах в Госдуму

BFM.RUиещё 11
34 минуты назад
Владимир Путин призвал парламентариев избегать «пустословия» и «дешевого популизма» на выборах в Госдуму. Об этом президент заявил, во время выступления на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании.
«Многие из вас и ваших коллег, действующих депутатов разных уровней, планируют принять участие в предвыборной кампании. Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов, честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия и здесь должна показывать хороший пример другим, избегать пустословия, дешевого, ничем не обеспеченного популизма. Вы знаете, насколько это вредно. Мы говорим с вами, говорим постоянно: надо избегать популизма. Но в практике, к сожалению, это продолжается. И, к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 1990-х годов. Обещали все что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат — до сих пор не можем «расхлебаться» с некоторыми вопросами. Если обещать невозможное, что это означает? Порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри — вот что это означает. Пожалуйста, не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в 1990-е годы, будьте ответственными по отношению к людям, честными».
Владимир Путин также отметил, что граждане России смогут сделать свой выбор осознанно, в том числе «без услужливых и зачастую опасных, несущих раздор в обществе подсказок извне».
Политика,Видео,Владимир Путин,Госдума,
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