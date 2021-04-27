«Многие из вас и ваших коллег, действующих депутатов разных уровней, планируют принять участие в предвыборной кампании. Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов, честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия и здесь должна показывать хороший пример другим, избегать пустословия, дешевого, ничем не обеспеченного популизма. Вы знаете, насколько это вредно. Мы говорим с вами, говорим постоянно: надо избегать популизма. Но в практике, к сожалению, это продолжается. И, к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 1990-х годов. Обещали все что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат — до сих пор не можем «расхлебаться» с некоторыми вопросами. Если обещать невозможное, что это означает? Порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри — вот что это означает. Пожалуйста, не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в 1990-е годы, будьте ответственными по отношению к людям, честными».