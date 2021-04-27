Володин призвал компенсировать России издержки из-за COVID

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предположил, что утечка COVID-19 могла произойти из лаборатории, финансируемой США . Володин также призвал депутатов и кабмин изучить вопрос компенсации со стороны стран Запада издержек, которые понесла Россия в связи с распространением коронавируса.

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«Вирус обнаружили в Ухане. Но в Ухане лаборатория была американская, они ее финансировали. Американские лаборатории по изучению и, возможно, созданию биологического оружия сейчас созданы в Грузии, в странах Восточной Европы. Это надо брать под контроль», — сказал Володин.

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Председатель Госдумы при этом предложил правительству изучить происхождение COVID-19. Он выразил уверенность, что отечественные специалисты, которые создали эффективные вакцины против инфекции, смогут разобраться, «был ли природный или рукотворный» вирус.

По мнению Володина, профильному комитету Госдумы по охране здоровья «было бы правильно вступить в диалог» со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы там начали изучать, «откуда эта зараза появилась» и «почему такая дискриминация в отношении нашей вакцины».

Кроме того, Володин напомнил, что в РФ инфекция завезена не из Китая, а из стран Европы. Он полагает, что эти государства должны задуматься о компенсации России всех издержек по борьбе с пандемией.

«Мы с вами инфекцию получили не из Китая. Китайцев много было в Москве, а она пришла откуда? Из Европы: Италии, Германии, Франции. Как критиковать Россию — они горазды, а как сейчас взять и нам компенсировать все издержки в связи с тем, что они сделали, допустили, и то, что у них этот вирус гуляет и губит жизнь, — молчат», — заявил Володин.

Уильям Бернс. Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс назвала две «альтернативные версии» появления COVID-19. По одной из них, это контакт нулевого пациента с зараженным животным, по другой — случайная утечка вируса из некой китайской лаборатории в Ухане. Американской разведке достоверно не известно, как появился вирус, отметила Хейнс. С ней согласен директор ЦРУ

О том, что вирус был создан в уханьской лаборатории, ранее говорили экс-глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Рэдфилд и бывший американский лидер Дональд Трамп

В ВОЗ наиболее вероятной считают версию о передаче COVID-19 человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в организации назвали «крайне маловероятной».

Вячеслав Володин ранее заявил, что решение президента России Владимира Путина объявить дни с 4 по 7 мая нерабочими позволит снизить число заболевших коронавирусом и замедлить распространение инфекции. Председатель Госдумы также призвал предпринимателей подключиться к кампании по прививкам от коронавируса и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников. Бизнесу необходимо занять более активную и ответственную позицию, подчеркнул Володин.