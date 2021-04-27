Песков прокомментировал намерения Зеленского обсуждать Донбасс с Россией

«Желание разговаривать всегда можно приветствовать, это первое. Замруководителя администрации Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины, это второе. Третье: абсолютно чётко было изложено президентом отношение к инициативе... что такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений», — отметил представитель Кремля во время общения с журналистами.