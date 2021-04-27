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В Кремле оценили решение США поделиться вакциной от COVID-19

ТК «Звезда»
29 минут назад
Пресс-секретарь президента прокомментировал решение Вашингтона выделить другим странам миллионы доз вакцины от коронавируса.
В Кремле оценили решение США поделиться вакциной от COVID-19
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют решение Соединенных Штатов поделиться вакциной AstraZeneca с другими странами.
«Это очень хорошо, хотя она и послабее, чем "Спутник V"», - сказал Песков.
О том, что США готовы выделить другим странам миллионы доз вакцины от коронавируса AstraZeneca сообщил главный советник Белого дома по борьбе с COVID-19 Энди Славитт.
Ранее стало известно, что Европейский союз намерен подать в суд на компанию AstraZeneca в связи с перебоями поставок препарата.
Политика,Дмитрий Песков,ЕС,Соединенные Штаты,
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