Найден возмутивший Путина учебник истории

Министерство просвещения провело проверку и обнаружило учебник по истории, в котором не в полной мере отражены события Сталинградской битвы, что вызвало критику президента России Владимира Путина . Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как писал «Рамблер», 21 апреля президент России выступил с посланием Федеральному собранию. В ходе него он отметил, что был удивлен тем, какая информация содержится в ряде школьных учебников по истории. «Все что угодно там написано — и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано», - подчеркнул Владимир Путин.

В Минпросвещения подчеркнули, что была проведена проверка школьных учебников по истории.

«Среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией О.В. Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы. Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах», - пояснили в министерстве.