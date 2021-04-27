Найден возмутивший Путина учебник истории

Министерство просвещения провело проверку и обнаружило учебник по истории, в котором не в полной мере отражены события Сталинградской битвы, что вызвало критику президента России Владимира Путина
. Об этом говорится
в сообщении на сайте ведомства.
Как писал «Рамблер», 21 апреля президент России выступил с посланием Федеральному собранию. В ходе него он отметил, что был удивлен тем, какая информация содержится в ряде школьных учебников по истории. «Все что угодно там написано — и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано», - подчеркнул Владимир Путин.
В Минпросвещения подчеркнули, что была проведена проверка школьных учебников по истории.
«Среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией О.В. Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы. Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах», - пояснили в министерстве.
При этом в ведомстве заверили, что ошибок и искажений в учебниках по истории, которые в настоящее время используются в школах России, нет. А также пообещали уделять «самое пристальное внимание и контролю качества, и контролю содержания учебников и учебных материалов».