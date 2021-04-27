По словам Пескова, в Кремле всегда приветствуют желание разговаривать.

»[Дмитрий] Козак постоянно находится в контакте с офисом президента Украины», — сказал представитель Кремля.

По его словам, необходимо прояснить еще много деталей по повестке этой встречи.

Он отметил, что Киев пока не предлагал конкретные площадки для проведения встречи.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить на встрече с главой России Владимиром Путиным вопросы использования русского языка и ситуацию с церковью на Украине.