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Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

Газета.Ru
22 минуты назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения встречи главы государства Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Пескова, в Кремле всегда приветствуют желание разговаривать.
»[Дмитрий] Козак постоянно находится в контакте с офисом президента Украины», — сказал представитель Кремля.
По его словам, необходимо прояснить еще много деталей по повестке этой встречи.
Он отметил, что Киев пока не предлагал конкретные площадки для проведения встречи.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить на встрече с главой России Владимиром Путиным вопросы использования русского языка и ситуацию с церковью на Украине.
20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться «в любой точке» Донбасса. Путин заявил, что Зеленского готовы принять в Москве.
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