«Не хотел бы, чтобы Путин ездил в Киев»

Владимира Путина и Вопрос о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Зеленского обрел актуальность после того, как главы двух государств сделали заявления о перспективах такого диалога. Пока официальных анонсов мероприятия не было, однако депутаты и сенаторы настроены весьма оптимистично. В разговоре с «Газетой.Ru» они назвали потенциальные время и место проведения российско-украинского саммита.

Фото: РИА «Новости»/Reuters РИА «Новости»/Reuters

Изначально Владимир Зеленский предложил российскому коллеге встреться в Донбассе. После этого Владимир Путин заявил, что в Москве готовы принять Зеленского в любое удобное для него время, если речь идет об обсуждении двусторонних отношений. Если же диалог будет касаться ситуации в Донбассе, украинскому президенту следует сначала обсудить это с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и только потом с российским руководством, отметил российский президент.

Последнее заявление по поводу возможного диалога принадлежит Зеленскому: он сказал, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с Путиным. В интервью газете Financial Times Зеленский отметил, что место встречи не имеет значения.

«Поэтому я возлагаю большие надежды на эту встречу, уверена в мудрости и зрелости нашего президента, но также надеюсь, что президент Украины проявит свою самостоятельность, будет думать о стране и о мире», — подчеркнула она.

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Зеленский еще не готов к встрече с российским президентом. В то же время депутат признал, что диалог не помешал бы. «У Москвы и Киева всегда есть и будет о чем поговорить и о чем договариваться», — сказал он.

Где: Донбасс

Как считают депутаты и сенаторы, наименее вероятное место встречи Путина и Зеленского — Донбасс. Член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин отметил, что не видит никакого смысла в том, чтобы ехать на переговоры на линию огня.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал предложение Зеленского в принципе невозможным.

«Сначала надо принести мир на Донбасс, привести Украину в порядок, а потом уже можно встречаться где угодно. А пока до мира далеко», — подчеркнул он.

Где: Киев

По поводу украинской столицы как места переговоров депутаты и сенаторы также выразили сомнения. «Я бы не хотел, чтобы наш президент ездил в Киев, где разгул экстремизма, национализма, бандеровщины. Я думаю, что в итоге будет подобран вариант, который будет удобен обеим сторонам», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова , в свою очередь, допустила, что встречу можно было бы провести и в Киеве, но также отметила, что в данном случае важен вопрос безопасности президента.

Где: Москва

Именно российскую столицу сенаторы и депутаты сочли оптимальным вариантом для встречи глав двух государств.

«Для Украины, мне кажется, было бы очень важным провести эту встречу в России», — выразил мнение Сергей Цеков.

Как указал Вадим Деньгин, если у Зеленского есть желание разрешить ситуацию, правильным было бы приехать в Москву.

«По той простой причине, что не мы постоянно выходим на ссору, не мы зачинаем конфликт, не мы создаем накаленную обстановку. Надо найти в себе силы приехать и урегулировать ситуацию. Это не касается непосредственно народа Украины, это касается непосредственно власти Украины, поэтому, я считаю, что это было бы оптимально», — рассуждает он.

В свою очередь, Светлана Журова отметила, что Зеленскому, вероятно, не рекомендуют ехать с визитом в Москву.

В связи с этим она допустила, что встреча может пройти на нейтральной территории.

«Можно, конечно, предложить провести встречу в Крыму, но, боюсь, он тоже не примет это предложение, хотя это было бы идеально, потому что именно присоединение Крыма запустило многие проблемы, которые есть у нас с Украиной, и их стоит обсудить президентам», — сказала депутат.

Если президенты встретятся не в Москве, то, возможно, их обоих устроит какая-то другая территория или оба они окажутся в одном месте, где и проведут переговоры, продолжила Журова .

«Кстати, Петербургский форум — хороший повод, туда приезжают главы многих государств. Почему бы туда не приехать Зеленскому и не попробовать договориться?» — заявила она.

Когда: 9 мая

Обсуждение вопроса со встречей совпало с приближением Дня Победы, который в России традиционно торжественно справляют, в том числе, с парадом на Красной площади. На торжество ежегодно приезжают многие главы государств. Некоторые депутаты и сенаторы отметили, что приехать в Россию на 9 мая было бы хорошей идеей для Зеленского.

«Для Зеленского было бы символично приехать на переговоры 9 мая, потому что это наш общий праздник, наше общее наследие, это было бы правильно», — уверена Светлана Журова.

Алексей Чепа также полагает, что приезд на переговоры 9 мая был бы хорошим ходом со стороны Зеленского.

При этом Сергей Цеков усомнился, что Зеленский может приехать на переговоры в Россию 9 мая, но вместе с тем отметил, что «все возможно».

Ожидания от встречи

Основная тема, которую могут обсудить президенты Украины и России, — это восстановление отношений между двумя государствами, сказал Сергей Цеков. «Я понимаю, что во время этого разговора может подниматься и тема Донбасса. Зеленский будет пытаться поднимать тему Крыма, но она закрыта и никаких переговоров по Крыму у Зеленского с Путиным не получится. < > Возможно, им удастся договориться о чем-то, что снизит накал воинственности Киева на Донбассе, обстрелы прекратятся и все-таки какой-то мир наступит на земле Донбасса», — пояснил сенатор.

Большие ожидания на эту встречу возлагает Наталья Поклонская.

Она полагает, что после переговоров может начаться новый — положительный — этап в отношениях между Россией и Украиной.

«В хорошем плане, в плане урегулирования и восстановления так ожидаемых и нужных добрых отношений. Люди этого ждут и очень хотят, люди хотят мира, поэтому они будут надеяться на эту встречу», — подчеркнула она.

В свою очередь, Вадим Деньгин отметил, что неконструктивные отношения между странами не сулят ничего хорошего.

«Как мне кажется, конструктивный диалог можно начать через исполнение минских договоренностей. А дальше будем выходить на конструктив именно между официальными внешнеполитическими ведомствами. Мы должны жить в мире. Конфликт и войны никому не нужны, земля одна, и создавать постоянный накал страстей, тем более между близкими народам, и — я не вижу в этом никакого смысла», — подытожил сенатор.

Экспертное мнение

Вместе с тем в экспертных кругах считают, что пока говорить о полноценной встрече президентов России и Украины рано. Замдиректор Института стран СНГ Владимир Жарихин выразил мнение, что саммит не состоится по крайней мере в ближайшие полгода.

«Повестка дня, которую предлагает Киев, кардинально отличается от предложений Москвы. Зеленский предлагает обсуждать ситуацию в Донбассе, а Путин считает, что он должен об этом говорить не с ним, а с представителями республик Донбасса. Путин считает, что, если и говорить, то о двусторонних отношениях. Но Зеленский официально объявляет Россию агрессором и оккупантом, говорит, что Украина находится в состоянии войны с Россией. С этих позиций об улучшении отношений будет говорить достаточно сложно», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

По его словам, прошедшие два года президентства Зеленского показали, что он еще менее самостоятелен, чем его предшественник Петр Порошенко . Как утверждает специалист, решения принимаются не президентом Украины, а в Госдепе , поэтому переговоры с ним по таким серьезным вопросам, как урегулирование ситуации в Донбассе и двусторонние отношения с Россией, теряют смысл.

Кроме того, он обратил внимание, что в традицию украинской политической элиты вошло то, что «на криминальном языке называется «кидок».