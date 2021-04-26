Путин впервые прокомментировал скандал с Чехией

Также президенты РФ и Франции обсуждали проблемы Украины, Нагорного Карабаха и пандемии коронавируса. В числе прочего лидеры условились продолжить работу в нормандском формате и поддерживать регулярное общение.

Чехия выслала дипломатов РФ 17 апреля, заподозрив их в работе на спецслужбы России. Москва в ответ выслала 20 дипломатов. Позднее в Праге предложили разорвать дружеские отношения с Россией, а солидарность с Чехией проявили Литва, Латвия и Эстония. Позднее источники СМИ сообщали, что в РФ могут запретить продажу чешского пива.