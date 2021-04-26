МИД потребовал разъяснить данные о минах во Врбетице

«Наше пристальное внимание привлекает широко растиражированная международными СМИ информация германского издания «Die Welt» от 17 апреля о том, что на складах в чешском Врбетице находились «сотни противопехотных мин», — заявила она.
«Аналогичные вопросы возникают также к Болгарии, гражданин которой, судя по данным The New York Times, являлся владельцем хранившихся на складе вооружений, а также к Украине как потенциальному получателю указанных средств», — отметила Захарова.
«Ожидаем от Чехии, Болгарии и Украины необходимых разъяснений относительно сообщений о хранении на складах в Врбетице противопехотных мин в обход КЗПМ», — отмечается в сообщении МИД.