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МИД России потребовал разъяснить данные о хранившихся во Врбетице минах

RT на русском
27 минут назад
Россия ожидает от Чехии, Болгарии и Украины разъяснений относительно сообщений СМИ о хранении на складах в чешской Врбетице противопехотных мин в обход Конвенции о запрещении противопехотных мин (КЗПМ).
МИД потребовал разъяснить данные о минах во Врбетице
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
«Наше пристальное внимание привлекает широко растиражированная международными СМИ информация германского издания «Die Welt» от 17 апреля о том, что на складах в чешском Врбетице находились «сотни противопехотных мин», — заявила она.
По её словам, указанные сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Прагой обязательств в рамках КЗПМ.
«Аналогичные вопросы возникают также к Болгарии, гражданин которой, судя по данным The New York Times, являлся владельцем хранившихся на складе вооружений, а также к Украине как потенциальному получателю указанных средств», — отметила Захарова.
В МИД России напомнили, что статья 1 вышеуказанной Конвенции предусматривает, что государства-участники обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах (...) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопехотные мины». Также участники КЗПМ обязуются «не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было к осуществлению» такой деятельности.
«Ожидаем от Чехии, Болгарии и Украины необходимых разъяснений относительно сообщений о хранении на складах в Врбетице противопехотных мин в обход КЗПМ», — отмечается в сообщении МИД.
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что в ходе расследования взрывов во Врбетице была установлена связь инцидента с болгарским торговцем оружием.
Также Земан, комментируя взрывы во Врбетице в 2014 году, заявил, что в течение шести лет контрразведка республики даже в закрытых частях своих отчётов не упоминала о каких-либо «российских агентах», о которых стали объявлять в последние недели.
Политика,Милош Земан,Мария Захарова,МИД,New York Times,Россия,Чешская Республика,Болгария,Украина,
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