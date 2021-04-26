МИД потребовал разъяснить данные о минах во Врбетице

В МИД России напомнили, что статья 1 вышеуказанной Конвенции предусматривает, что государства-участники обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах (...) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопехотные мины». Также участники КЗПМ обязуются «не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было к осуществлению» такой деятельности.